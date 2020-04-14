В Новосибирске стало больше пьяных водителей

За две недели сотрудники госавтоинспекции выявили в Новосибирске 220 водителей в состоянии опьянения — в среднем по 15–16 человек за сутки.
Это говорит о том, что многие автомобилисты безответственно относятся к действующим ограничениям в передвижении и соблюдению правил дорожного движения, — подчёркивают в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
В ведомстве напоминают, что за нарушение правил поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции в соответствии со
А за управление автомобилем в нетрезвом состояние — лишение права управления транспортным средством от полутора до двух лет со штрафом 30 тысяч рублей. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности до двух лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством до трёх лет.
Напомним, что в Новосибирске начали штрафовать по статье о нарушении режима повышенной готовности — так, сибиряк Кирилл Новиков получил штраф тысячу рублей за прогулку в Центральном парке. А на днях Кировский районный суд оштрафовал новосибирца на 15 тысяч рублей за самоизоляцию не по прописке.