В Новосибирске стало больше пьяных водителей

За две недели сотрудники госавтоинспекции выявили в Новосибирске 220 водителей в состоянии опьянения — в среднем по 15–16 человек за сутки.



Это говорит о том, что многие автомобилисты безответственно относятся к действующим ограничениям в передвижении и соблюдению правил дорожного движения, — подчёркивают в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

