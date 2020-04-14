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Штраф вынес Кировский районный суд Новосибирска

Штраф вынес Кировский районный суд Новосибирска

Кировский районный суд Новосибирска оштрафовал новосибирца на 15 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ за проживание во время самоизоляции не по прописке.

Суд установил, что 29 марта мужчина прибыл из Таиланда в Новосибирск, сразу получил постановление о необходимости нахождения в режиме самоизоляции по месту проживания в Ленинском районе Новосибирска в течение 14 суток.

— Несмотря на это, гражданин по указанному адресу не находился, проживал в многоквартирном доме в Кировском районе Новосибирска, — сообщает пресс-служба суда. — Привлекаемое к ответственности лицо не отрицало данный факт, но полагало, что в связи с тем, что он не выходил из квартиры в Кировском районе, то не нарушил требования постановления заместителя государственного санитарного врача по Новосибирской области.

Судья пришёл к выводу, что проживание по адресу, который не был указан в постановлении, является нарушением. И приговорил новосибирца к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

В Новосибирске также штрафуют по статье о нарушении режима повышенной готовности — так, сибиряк Кирилл Новиков получил штраф тысячу рублей за прогулку в Центральном парке.

Вас или ваших близких оштрафовали за прогулку далеко от дома или за нарушение самоизоляции? Свяжитесь с нашим криминальным журналистом по номеру 8 953 775–22–29. Можно анонимно. Интересно узнать ваше мнение о мерах, которые предпринимаются в области для борьбы с коронавирусом.

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коронавирусштрафсамоизоляциясуд
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