Кировский районный суд Новосибирска оштрафовал новосибирца на 15 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ за проживание во время самоизоляции не по прописке.



Суд установил, что 29 марта мужчина прибыл из Таиланда в Новосибирск, сразу получил постановление о необходимости нахождения в режиме самоизоляции по месту проживания в Ленинском районе Новосибирска в течение 14 суток.

— Несмотря на это, гражданин по указанному адресу не находился, проживал в многоквартирном доме в Кировском районе Новосибирска, — сообщает пресс-служба суда. — Привлекаемое к ответственности лицо не отрицало данный факт, но полагало, что в связи с тем, что он не выходил из квартиры в Кировском районе, то не нарушил требования постановления заместителя государственного санитарного врача по Новосибирской области.