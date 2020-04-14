Ночью во вторник, 14 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска человек выпал с балкона на припаркованный под окнами 17-этажного дома автомобиль.
Как сообщают очевидцы в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», мужчина выпал с общего балкона дома по адресу Вилюйская,13 на Hyundai Solaris, который стоял внизу. От полученных травм он скончался на месте.
Первое сообщение о выпавшем человеке поступило на пульт дежурного службы 112 в 00:01. Люди сообщали о падении мужчины с высокого этажа.
На месте происшествия работают полиция и скорая помощь.
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В начале апреля мужчина выпал из окна ЖК «Ясный берег». Он погиб на месте.