14 апреля вторник
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 0/10
usd 73.52
eur 80.54
Тема дня Почему у нас всплеск заболевших коронавирусом
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 0/10
usd 73.52
eur 80.54

Все новости

Все новости
На месте работают полиция и скорая помощь

На месте работают полиция и скорая помощь

Ночью во вторник, 14 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска человек выпал с балкона на припаркованный под окнами 17-этажного дома автомобиль.

Как сообщают очевидцы в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», мужчина выпал с общего балкона дома по адресу Вилюйская,13 на Hyundai Solaris, который стоял внизу. От полученных травм он скончался на месте.

Первое сообщение о выпавшем человеке поступило на пульт дежурного службы 112 в 00:01. Люди сообщали о падении мужчины с высокого этажа.

На месте происшествия работают полиция и скорая помощь.

Если у вас есть информация о происшествии, вы лично знали погибшего или стали свидетелем случившегося, свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 (923) 157-00-00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

В начале апреля мужчина выпал из окна ЖК «Ясный берег». Он погиб на месте.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

выпал из окна
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!