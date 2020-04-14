Сегодня во время совещания с Владимиром Путиным руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что далеко не у всех зараженных коронавирусом есть клинические проявления. По официальным данным, сейчас бессимптомно вирус переносят около 40 процентов всех пациентов.

— За вчерашний день из общего количества заболевших, 2558 человек, 1040 — это люди без клиники, это люди, которых мы выявили при обследовании всех очагов как контактных. Часть из них — это Московская область. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных, — заявила Попова.

