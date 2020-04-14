В понедельник, 13 апреля, оперативный штаб Новосибирской области сообщил о восьми новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Два из них завозные, один — родственник заболевшего человека, и ещё пять пациентов никуда из города не выезжали. Таким образом, в Новосибирске сейчас зафиксировано 46 официально подтверждённых случаев заболевания вирусом COVID-19.

Рассказываем, что ещё произошло в городе и в мире за прошедшие сутки:

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