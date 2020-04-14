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В регионе на сегодняшний день 46 случаев заражения коронавирусом

В регионе на сегодняшний день 46 случаев заражения коронавирусом

В понедельник, 13 апреля, оперативный штаб Новосибирской области сообщил о восьми новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Два из них завозные, один — родственник заболевшего человека, и ещё пять пациентов никуда из города не выезжали. Таким образом, в Новосибирске сейчас зафиксировано 46 официально подтверждённых случаев заболевания вирусом COVID-19.

Рассказываем, что ещё произошло в городе и в мире за прошедшие сутки:

  • Минздрав Новосибирской области отказался называть районы, из которых госпитализировали жителей с коронавирусом. Объясняем почему;
  • водители скорой помощи в Новосибирске говорят, что им не выдают нужного количества средств защиты. А в одноразовом халате приходится ходить всю рабочую смену;
  • вирусолог объясняет, почему в Новосибирской области за три дня выявлено аж 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Причины две;

НГС продолжает вести онлайн-трансляцию обо всём, что происходит в городе.

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коронавирус в Новосибирске
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