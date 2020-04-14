В понедельник, 13 апреля, оперативный штаб Новосибирской области сообщил о восьми новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Два из них завозные, один — родственник заболевшего человека, и ещё пять пациентов никуда из города не выезжали. Таким образом, в Новосибирске сейчас зафиксировано 46 официально подтверждённых случаев заболевания вирусом COVID-19.
Рассказываем, что ещё произошло в городе и в мире за прошедшие сутки:
- собрали истории новосибирцев, которые из-за пандемии остались без работы, но с ипотекой. Они рассказали, как планируют выживать и расплачиваться с банками в ближайшие месяцы;
- несмотря на то, что количество заболевших в стране постоянно растёт, губернатор Андрей Травников назвал ситуацию с коронавирусом в регионе управляемой. Сегодня на работу вышло 770 тысяч человек;
- сибирячка в своей колонке рассуждает о странных мерах борьбы с распространением вируса. Например, почему в храмах и метро толпы, а в ТЦ и парки ходить запрещено;
- популярная в прошлом новосибирская телеведущая Елена Ерушина рассказала, как переживают карантин в Чехии;
- Минздрав Новосибирской области отказался называть районы, из которых госпитализировали жителей с коронавирусом. Объясняем почему;
- в России ещё 2558 человек заразились коронавирусной инфекцией. Сейчас в стране насчитывается 18 328 заболевших;
- водители скорой помощи в Новосибирске говорят, что им не выдают нужного количества средств защиты. А в одноразовом халате приходится ходить всю рабочую смену;
- новосибирцы, оказавшись без доступа в спортзалы, кинулись скупать гантели и тренажёры. Рассказываем, на что ещё подскочил спрос в период самоизоляции;
- ГИБДД по всей стране временно приостановила приём экзаменов на водительские права. Но на приём попасть всё ещё можно;
- 17 жителей города оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Также штрафы выписали кафе, барам и ещё нескольким заведениям;
- Владимир Путин провёл очередную онлайн-конференцию, где было сказано, что регионам до пика эпидемии осталось 3–4 недели. А ещё если какая-то из областей не успеет к нему подготовиться, то это будет воспринято как преступная халатность;
- вирусолог объясняет, почему в Новосибирской области за три дня выявлено аж 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Причины две;
- разобрались, как работает почта и можно ли сейчас отправить посылку.
НГС продолжает вести онлайн-трансляцию обо всём, что происходит в городе.