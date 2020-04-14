Мечети закрылись на карантин, буддисты молятся в сторис Instagram. И только православные храмы открыты

Массовые визиты православных новосибирцев в храмы и церкви в Вербное воскресенье, 12 апреля, стали поводом для серьезной дискуссии. Местные власти просили верующих остаться дома из-за угрозы распространения коронавируса, но горожане не прислушались к рекомендациям и поступили по-своему.
Большинство прихожан — люди пожилого возраста, которые входят в группу риска по COVID-19, но и это опасение не перевесило желание освятить веточки вербы и побывать на службе. Впереди — Пасха. Патриарх Кирилл уже обратился к верующим с просьбой молиться дома, а РПЦ предложила не ходить в церковь, а посмотреть трансляцию пасхального богослужения дома. Прислушаются ли новосибирцы к этой рекомендации — увидим в ночь с субботы на воскресенье.
Как под пандемию коронавируса подстраиваются представители других конфессий? Проводятся ли службы, доступны ли они для прихожан, а если нет, то организованы ли онлайн-трансляции, выяснила корреспондент НГС Вероника Барашкова.
Синагога: «Отменили молитвы три недели назад»
Председатель новосибирской еврейской общины «Бейт Менахем» Александр Круглов рассказал, что синагога сейчас не работает:
— Мы отменили все молитвы еще три недели назад. Находимся на карантине. Сейчас, с 8 по 16 апреля, у нас идет большой праздник Песах, мы обеспечили наших прихожан наборами, чтобы все могли провести этот праздник у себя дома. Наборы традиционные, в них входит маца, кошерное вино или сок и брошюры о том, как правильно отпраздновать Песах в домашних условиях. Никаких служб сейчас не проводим, все по домам, все программы, проекты, которые у нас есть, мы перевели на онлайн-конференции и, в принципе, благополучно обучаемся там, общаемся, все уже друг по другу соскучились.
Католики: «Показываем богослужения в прямом эфире "ВКонтакте"»
Настоятель кафедрального собора Преображения Господня римско-католической преображенской епархии Новосибирска отец Денис Марчишин рассказал, что прихожане сейчас не ходят в собор, но могут смотреть трансляции служб из дома:
— Наши храмы закрыты для прихожан еще с 28 марта, как только был введен режим самоизоляции. Священник совершает богослужения, и наш храм через социальную сеть «ВКонтакте» ведет прямой эфир. Среди наших прихожан много пожилых, людей очень разного социального статуса, мы заботимся об их безопасности, так что пока будем закрыты до 30 апреля, как и все, а потом по ситуации — если продлят, то и мы продлим.
Прихожане, по словам Дениса Марчишина, относятся к этому спокойно:
— Никаких проблем здесь нет, мы начали заранее говорить об этом, призывать оставаться дома. У нас нет такого культа, что ты прямо обязан смотреть, это просто помощь в современных условиях, так сказать, у нас в стране люди 70 лет без мессы жили, и ничего, и верующими оставались, поэтому не такая уж и проблема в конечном итоге. Высшее благо — оно высшее, даже в очень важных религиозных проявлениях. Но все-таки многие имеют доступ к онлайн-трансляциям, группа открытая, даже не надо нигде регистрироваться, даже пожилые люди могут этим сейчас пользоваться без проблем.
В Новосибирске, по его словам, сейчас закрыты все католические приходы. Они также транслируют службы онлайн.
Буддисты: приходят в масках или смотрят эфиры в Instagram
Представитель буддийского храма Дацан Ринчин Оксана Базарова рассказала, что люди продолжают ходить на службы, однако сейчас их гораздо меньше, чем обычно:
— Службы сейчас проходят, но прихожан мало совсем. Те, кто приходят, соблюдают масочный режим. Для остальных организованы онлайн-трансляции служб «ВКонтакте» и Instagram.
А как в мечетях?
В мусульманской религиозной организации Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что местные мечети сейчас не работают — они закрыты на карантин.
На этих выходных некоторые новосибирцы потребовали у губернатора запретить верующим ходить в храмы на Пасху, но какие-либо запреты пока не приняты.