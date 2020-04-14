Мечети закрылись на карантин, буддисты молятся в сторис Instagram. И только православные храмы открыты

Настоятель кафедрального собора Преображения Господня римско-католической преображенской епархии Новосибирска отец Денис Марчишин рассказал, что прихожане сейчас не ходят в собор, но могут смотреть трансляции служб из дома:



— Наши храмы закрыты для прихожан еще с 28 марта, как только был введен режим самоизоляции. Священник совершает богослужения, и наш храм через социальную сеть «ВКонтакте» ведет прямой эфир. Среди наших прихожан много пожилых, людей очень разного социального статуса, мы заботимся об их безопасности, так что пока будем закрыты до 30 апреля, как и все, а потом по ситуации — если продлят, то и мы продлим.

Прихожане, по словам Дениса Марчишина, относятся к этому спокойно:

— Никаких проблем здесь нет, мы начали заранее говорить об этом, призывать оставаться дома. У нас нет такого культа, что ты прямо обязан смотреть, это просто помощь в современных условиях, так сказать, у нас в стране люди 70 лет без мессы жили, и ничего, и верующими оставались, поэтому не такая уж и проблема в конечном итоге. Высшее благо — оно высшее, даже в очень важных религиозных проявлениях. Но все-таки многие имеют доступ к онлайн-трансляциям, группа открытая, даже не надо нигде регистрироваться, даже пожилые люди могут этим сейчас пользоваться без проблем.