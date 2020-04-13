Вечером в понедельник, 13 апреля, на станции «Искитим» электропоезд сбил человека, который находился на железнодорожных путях.

— Данный факт подтверждаем. К нам информация поступила первичная в 18:24. По предварительной информации, погиб мужчина, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе УТ МВД по Новосибирской области.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства данного происшествия.

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