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Сейчас на месте работают следователи

Сейчас на месте работают следователи

Вечером в понедельник, 13 апреля, на станции «Искитим» электропоезд сбил человека, который находился на железнодорожных путях.

— Данный факт подтверждаем. К нам информация поступила первичная в 18:24. По предварительной информации, погиб мужчина, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе УТ МВД по Новосибирской области.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства данного происшествия.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: +7 923 157–00–00.

В начале апреля электричка сбила мужчину в Ленинском районе. Он погиб на месте.

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