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Врачам придется готовиться к росту заболеваемости

Врачам придется готовиться к росту заболеваемости

Сегодня Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране. Часть совещания прошла в открытом режиме — федеральные телеканалы показали выступление самого президента и заместителя премьер-министра Татьяны Голиковой. Она отчиталась о текущей заболеваемости и предпринимаемых мерах по борьбе с инфекцией. А также предупредила, что пик заболеваемости еще впереди — в ближайшую неделю в Москве и области заболеваемость будет нарастать. Медики рассчитывают, что после этого срока заболеваемость превратится в плато — показатели выровняются.

— Другие регионы отстают от Москвы на 3–4 недели. За это время важно подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки. А с другой стороны, предпринять очень жесткие усилия, чтобы заболевание не распространялось, — заявила Голикова.

Вице-премьер РФ еще раз подчеркнула важность самоизоляции и отметила, что ее соблюдают не во всех регионах. Что касается подготовленности, то в данный момент в стране дополнительно развернуто 45 тысяч коек из 95 тысяч.

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коронавирусобязательная самоизоляцияВладимир ПутинТатьяна Голикова
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