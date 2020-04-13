— Другие регионы отстают от Москвы на 3–4 недели. За это время важно подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки. А с другой стороны, предпринять очень жесткие усилия, чтобы заболевание не распространялось, — заявила Голикова.



Вице-премьер РФ еще раз подчеркнула важность самоизоляции и отметила, что ее соблюдают не во всех регионах. Что касается подготовленности, то в данный момент в стране дополнительно развернуто 45 тысяч коек из 95 тысяч .