Школа на удалёнке: 5 самых раздражающих проблем, от которых страдают дети и родители (объясняем в гифках)

Сидеть дома, общаться с учителями по WhatsApp и действовать на нервы родителям своим «ничего не понимаю» новосибирские школьники будут минимум до 11 мая. Такое решение принял губернатор региона. Но и эта дата неокончательная: при ухудшении ситуации с коронавирусом режим самоизоляции могут продлить.
Дистанционное образование застало врасплох всех. Дети плачут, устают, не успевают, ссорятся с родителями. Взрослые судорожно вспоминают школьную программу, благополучно забытую пару десятков лет назад, и едва сдерживают себя, что не разругаться с ребенком. Настоящий аврал и у учителей — тем вообще приходится работать 24/7.
Мы собрали топ-5 самых популярных сложностей, с которыми сталкиваются дети и взрослые во время дистанционного образования, и попросили опытного педагога — Татьяну Бирюкову, замдиректора по воспитательной работе школы № 63 и учителя географии и биологии — дать советы, как быть, если вы оказались в одной из этих ситуаций.
Беда № 1. Технически невозможно
Порой у школьников нет технической возможности обучаться дистанционно. К примеру, нет смартфона или компьютера, ноутбука, либо они есть, но слишком слабые и не поддерживают специальные программы, также могут быть проблемы с интернетом. В таких ситуациях нет возможности получать домашнее задание в электронном виде и отправлять преподавателю выполненную работу.
— Да, такие ситуации бывают, но их очень мало. В основном у большинства все-таки есть необходимая аппаратура, доступ в интернет, возможность установить нужные программы. Но родители с такими проблемами обращались, и из такой ситуации тоже можно найти выход. Учителя обязательно идут навстречу и помогают найти пути решения проблемы, чтобы не прерывать процесс обучения. Телефоны сейчас есть преимущественно у всех, можно передавать заданное и выполненное ребенком по WhatsApp. У большинства людей есть компьютер на работе, можно пользоваться им, получать задания по почте, распечатывать и приносить их домой, ребенку, потом отправлять выполненное учителю. То есть, в любом случае, можно найти способ. Да, это сложно, но вполне осуществимо.
Беда № 2. Завис-развис
Бывает так, что зависают интернет-сервисы для дистанционного обучения. Самые популярные сейчас — Я.Класс, Электронная школа и Дневник.ру. Последний поначалу практически не работал, что, скорее всего, было связано с большим и резким наплывом пользователей. Потом сервис восстановился, но следом пала «Электронная школа». Она нужна в первую очередь учителям — для внесения сведений об успеваемости учеников. В ситуации, когда «обрушиваются» интернет-сервисы, нарушается связь ученик — учитель, что здорово усложняет образовательный процесс.
— Если это происходит, то это затрагивает абсолютно всех пользователей, и здесь приходится только ждать. Например, Дневник.ру после того случая отвис только в четыре часа ночи с понедельника на вторник — только в это время я смогла написать ребятам, выложить задание, а до этого сайт не работал. Переживать в этом случае не стоит, система одна, поэтому преподаватель находится в такой же ситуации и наверняка знает, почему вы не можете отправить ему выполненное домашнее задание. Для этого можно воспользоваться мессенджерами или электронной почтой либо подождать, пока восстановится работа сервисов.
Беда № 3. Глаза же испортят!
С началом дистанционного обучения школьники стали проводить за компьютером еще больше времени, чем раньше. Время уходит на освоение самих сервисов, на ознакомление с заданием, его выполнением, а уроков в день несколько. В таких ситуациях родители начинают переживать за здоровье своих детей — их физическую форму, подвижность, зрение, осанку. Вот что говорит наш эксперт:
— Мы стараемся скорректировать учебный процесс так, чтобы минимизировать нагрузку. Директор и заместитель директора подписали приказ о том, чтобы онлайн-уроки длились не более 20 минут. Некоторые преподаватели начальной школы сократили и это время. Они поделили класс на группы и занимаются с каждой по 15 минут. В течение года у нас было два проекта «Урок цифры», и на них мы говорили, в том числе о здоровье, правильном режиме отдыха при работе за компьютером, давали ребятам советы. Конечно, важно делать перерывы, зарядку для глаз, разминку, а в остальное время проводить за компьютером как можно меньше времени.
В любом случае, сейчас у всех большой стресс, поэтому мы сами стараемся как-то разгружать, поддерживать, развлекать ребят, насколько это возможно. Такое время, им, может, есть нечего, а тут еще мы со своим трудными домашками. У нас и так сложная система обучения сейчас, поэтому я стараюсь как можно больше упростить задания — например, говорю прочитать параграф и ответить на вопросы. Или предлагаю какую-то творческую работу — недавно задавала седьмому классу написать мне письмо о своем воображаемом путешествии в Южную Америку. И никто не отменял внеклассную деятельность. Чтобы ребята работали не только головой, но и руками, даем им задание сделать открытки к 9 Мая, оформить дома фотографию родственника, который воевал, чтобы потом принести ее в школу и собрать из всех фото общий «бессмертный полк».
Беда № 4. А я не понял!
Еще один важный момент — это понимание пройденного материала. Большой объем информации на дистанционном обучении приходится осваивать самостоятельно, и порой нет возможности оперативно попросить учителя объяснить непонятое. Родители хотят, чтобы их ребенок не отстал от программы, не оставил что-то неизученным, чтобы всё это не сказалось на его успеваемости. Сами взрослые зачастую уже не помнят школьную программу, и если ученику начальной школы еще смогут помочь, то ребенку, который учится в средних и старших классах, вряд ли.
— Такие ситуации тоже вполне решаемы. Например, при мне была ситуация, когда одной нашей преподавательнице написал ребенок, пожаловался, что не совсем понимает тему, и она сразу же перезвонила ему и стала объяснять материал. Индивидуальный подход, конечно, очень важен. А одна преподавательница начальной школы снимает на видео то, как она сама пишет в тетради, и отправляет его родителям учеников, чтобы дети могли видеть своими глазами и понимали, как правильно писать. То есть все это тоже возможно, учителя сами заинтересованы в том, чтобы у детей не оставалось белых пятен и даже в такое непростое время они учились, узнавали новое, осваивали материал. Чтобы пробелы не накапливались как снежный ком, лучше разбирать их сразу, по мере появления.
Беда № 5. Всё под контролем. Ну почти
Чтобы образование было качественным, его необходимо пусть не постоянно, но регулярно контролировать. Довольно сложно представить себе подлинный контроль в нынешних условиях, однако и сейчас есть механизмы проверки знаний школьников. Они далеки от совершенства, но не так уж и плохи, да и сейчас приходится довольствоваться тем что есть.
— На сервисах, которыми мы пользуемся, есть тесты по итогам пройденных тем. Они, конечно, не дают полного представления о том, как ученик усвоил материал, но все-таки помогают проверить хотя бы то, что он читал и изучал его. Мы не можем быть стопроцентно уверены, что ученик отвечает на вопросы теста сам, но тесты ограничены по времени, поэтому ребенку даже проще сделать их самому, чем тратить время на поиски ответов в интернете. Семиклассникам, например, я даю две попытки выполнения теста и потом засчитываю лучший из двух результатов. За тесты и другую работу ребята получают баллы, и их сумма очень часто зависит от того, насколько замотивирован ребенок. Есть разные результаты, размах большой — от 5 до 380 баллов. Есть и другие способы проверки, например, недавно учительница начальной школы рассказывала, как все утро слушала стихи по WhatsApp — домашним заданием было выучить произведение наизусть.
Есть, конечно, проблема коммуникации, когда, например, спрашиваешь у ребенка, почему он не выполнил домашнее задание, а он говорит, что не видел его в Дневнике.ру. Когда говоришь ему, что оно было задано на уроке, оказывается, что не запомнил, не записал. По этой причине я советую продолжать вести обычный школьный бумажный дневник, чтобы ничего не забывать. Интересно, что родители в таких ситуациях часто встают на сторону детей. Это не совсем правильно. Важно, чтобы все были заинтересованы в качественном результате, относились к учебе добросовестно и ответственно даже в такой ситуации.
Считаете ли вы дистанционное образование полезным?
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