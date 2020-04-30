Школа на удалёнке: 5 самых раздражающих проблем, от которых страдают дети и родители (объясняем в гифках)

— На сервисах, которыми мы пользуемся, есть тесты по итогам пройденных тем. Они, конечно, не дают полного представления о том, как ученик усвоил материал, но все-таки помогают проверить хотя бы то, что он читал и изучал его. Мы не можем быть стопроцентно уверены, что ученик отвечает на вопросы теста сам, но тесты ограничены по времени, поэтому ребенку даже проще сделать их самому, чем тратить время на поиски ответов в интернете. Семиклассникам, например, я даю две попытки выполнения теста и потом засчитываю лучший из двух результатов. За тесты и другую работу ребята получают баллы, и их сумма очень часто зависит от того, насколько замотивирован ребенок. Есть разные результаты, размах большой — от 5 до 380 баллов. Есть и другие способы проверки, например, недавно учительница начальной школы рассказывала, как все утро слушала стихи по WhatsApp — домашним заданием было выучить произведение наизусть.



Есть, конечно, проблема коммуникации, когда, например, спрашиваешь у ребенка, почему он не выполнил домашнее задание, а он говорит, что не видел его в Дневнике.ру. Когда говоришь ему, что оно было задано на уроке, оказывается, что не запомнил, не записал. По этой причине я советую продолжать вести обычный школьный бумажный дневник, чтобы ничего не забывать. Интересно, что родители в таких ситуациях часто встают на сторону детей. Это не совсем правильно. Важно, чтобы все были заинтересованы в качественном результате, относились к учебе добросовестно и ответственно даже в такой ситуации.