Эксперт объясняет всплеск количества инфицированных коронавирусом, в первую очередь, естественными причинами.



— Во-первых, насколько я знаю, резко увеличились возможности диагностики. Сейчас каждый день гораздо большее число людей проверяют, и проверяют все подозрительные случаи. Как правило, первый скачок, если он и есть, связан с этим, — считает вирусолог.



По словам профессора, скачок по выявляемости заболевших произошел около недели назад, когда ежедневно стало «прибавляться по 5–7 больных».



— Люди болеют, они заражают людей вокруг. А те, в свою очередь, начинают болеть через 5–7 дней, и этот период длится до 14 дней. Это мы и видим — случаи вторичные. Из последних восьми (имеется в виду восемь случаев заражения, подтвержденных 13 апреля — Прим. ред.) — пять вторичных, люди никуда не летали, никуда не ездили. Они заразились от заболевших. Вот вам и результат, — объясняет вирусолог.



Сергей Нетёсов считает, что в подобной динамике «ничего особенного нет», и не называет всплеск больных рекордным.

