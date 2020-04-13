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Одним из факторов, по мнению вирусолога, является выросшее число исследований на коронавирус

Одним из факторов, по мнению вирусолога, является выросшее число исследований на коронавирус

За последние три дня в Новосибирской области выявили 25 людей с коронавирусом — в субботу стало известно о 7 заболевших, в воскресенье еще о 10 больных, а в понедельник — о 8 новых случаях. До этого наш регион несколько дней показывал стабильный ноль по выявляемости. С чем связан всплеск? С безалаберностью новосибирцев, которые с наступлением теплой погоды рванули в парки, леса и на детские площадки? Или с решением властей, которые вторую неделю подряд ослабляют карантинные меры? Или, может, причина совсем не в этом? НГС спросил вирусолога из НГУ Сергея Нетёсова.

Эксперт объясняет всплеск количества инфицированных коронавирусом, в первую очередь, естественными причинами.

— Во-первых, насколько я знаю, резко увеличились возможности диагностики. Сейчас каждый день гораздо большее число людей проверяют, и проверяют все подозрительные случаи. Как правило, первый скачок, если он и есть, связан с этим, — считает вирусолог.

По словам профессора, скачок по выявляемости заболевших произошел около недели назад, когда ежедневно стало «прибавляться по 5–7 больных».

— Люди болеют, они заражают людей вокруг. А те, в свою очередь, начинают болеть через 5–7 дней, и этот период длится до 14 дней. Это мы и видим — случаи вторичные. Из последних восьми (имеется в виду восемь случаев заражения, подтвержденных 13 апреля — Прим. ред.) — пять вторичных, люди никуда не летали, никуда не ездили. Они заразились от заболевших. Вот вам и результат, — объясняет вирусолог.

Сергей Нетёсов считает, что в подобной динамике «ничего особенного нет», и не называет всплеск больных рекордным.

— Если бы тысяча была — другое дело. Вот рекорд тоже: две машины проехали — это нормально, а три — уже рекорд, — резюмирует он.

Накануне, 11 апреля, Сергей Нетёсов прочитал онлайн-лекцию о причинах и путях возникновения коронавируса. По его мнению, чтобы «сплющить пик эпидемии», необходимо проверять всех заинтересованных.

А вы как считаете, почему в Новосибирске стали выявлять все больше и больше людей с коронавирусом? Пишите свои версии в комментариях.

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