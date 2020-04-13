15 апреля среда
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 2/10
usd 73.31
eur 80.12
Тема дня Путин снова выступит перед нацией
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 2/10
usd 73.31
eur 80.12

Все новости

Все новости
Сейчас водитель проходит медицинское освидетельствование

Сейчас водитель проходит медицинское освидетельствование

В понедельник, 13 апреля, в Ленинском районе Новосибирска водитель протаранил забор около детской площадки и автогородка.

— У нас тут есть перед ТЦ «Континент» есть площадка детская и автогородок, где занимаются школьники. Я из окна видела, как сейчас туда въехала машина. Я думала, там была авария, вышла к ним. Они охрану вызвали. Аварии никакой не было, он просто вылетел. Хорошо, что сейчас площадки закрыты. Он вылетел туда, где обычно гуляют дети, — сообщила в редакцию НГС читательница.

Машину отбросило на территорию детского автогородка

Машину отбросило на территорию детского автогородка

В ГИБДД информацию о ДТП подтвердили.

— В дежурную часть поступила информация о том, что в Ленинском районе движется автомобиль «Хонда Партнер». Водитель, предварительно, в нетрезвом состоянии. При обследовании территории на улице Троллейной обратили внимание на автомобиль, который совершил наезд на препятствие, на забор. При проверке документов у водителя присутствовали признаки опьянения, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сейчас водитель проходит медицинское освидетельствование. Если факт наличия алкоголя в крови подтвердится, его привлекут к административной ответственности.

На прошлой неделе в Октябрьской районе пьяный водитель врезался в торговый павильон и пробил стену.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

пьяный водительдетская площадкаДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!