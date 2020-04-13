В понедельник, 13 апреля, в Ленинском районе Новосибирска водитель протаранил забор около детской площадки и автогородка.
— У нас тут есть перед ТЦ «Континент» есть площадка детская и автогородок, где занимаются школьники. Я из окна видела, как сейчас туда въехала машина. Я думала, там была авария, вышла к ним. Они охрану вызвали. Аварии никакой не было, он просто вылетел. Хорошо, что сейчас площадки закрыты. Он вылетел туда, где обычно гуляют дети, — сообщила в редакцию НГС читательница.
В ГИБДД информацию о ДТП подтвердили.
— В дежурную часть поступила информация о том, что в Ленинском районе движется автомобиль «Хонда Партнер». Водитель, предварительно, в нетрезвом состоянии. При обследовании территории на улице Троллейной обратили внимание на автомобиль, который совершил наезд на препятствие, на забор. При проверке документов у водителя присутствовали признаки опьянения, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Сейчас водитель проходит медицинское освидетельствование. Если факт наличия алкоголя в крови подтвердится, его привлекут к административной ответственности.
На прошлой неделе в Октябрьской районе пьяный водитель врезался в торговый павильон и пробил стену.