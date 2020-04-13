— В дежурную часть поступила информация о том, что в Ленинском районе движется автомобиль «Хонда Партнер». Водитель, предварительно, в нетрезвом состоянии. При обследовании территории на улице Троллейной обратили внимание на автомобиль, который совершил наезд на препятствие, на забор. При проверке документов у водителя присутствовали признаки опьянения, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сейчас водитель проходит медицинское освидетельствование. Если факт наличия алкоголя в крови подтвердится, его привлекут к административной ответственности.

На прошлой неделе в Октябрьской районе пьяный водитель врезался в торговый павильон и пробил стену.