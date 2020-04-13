Военные рассказали, сколько будет техники на параде в Новосибирске — показываем танк, который приедет впервые

В Новосибирске впервые будут представлены танки Т-72Б3М — сибиряки смогут увидеть их во время парада, посвящённого Дню Победы.
— Машина сочетает в себе надежную защиту, современную систему управления огнем, мощный комплекс вооружения, современные средства связи, автоматическую коробку передач, подвижности и большого запаса хода. В ходе последней модернизации танк получил новое 125-миллиметровое гладкоствольное орудие, позволяющее применять новые бронебойные подкалиберные снаряды типа «Свинец-1», «Свинец-2». Благодаря новому прицелу «Сосна-У» и 1А40–4 была повышена точность стрельбы, как с места, так и в движении. Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надежную работу приборов наведения в любых погодных условиях вне зависимости от времени суток, — рассказали в пресс-службе ЦВО.
В ведомстве уточнили, что эти танки уже зарекомендовали себя в полевых условиях, а сейчас активно используются при проведении учений.
Также по центру Новосибирска 9 Мая планируют провести более 50 единиц военной техники. Среди них комплексы БпЛА «Орлан-10», бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», артиллерийские установки «НОНА-СВК, Урал — 4320 с 2А65 «МСТА-Б» и системы «Град».
В прошлом году в Новосибирск приехали тридцать танков Т-34–85, которые передала России армия Лаоса. Соглашение о передаче легендарных танков середины прошлого века было принято в ходе визита министра обороны России Сергея Шойгу в Лаос в начале 2018 года.