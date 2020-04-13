Ждем новых заявлений и денег: Путин обсудит ситуацию по коронавирусу в прямом эфире

На прошлой неделе Владимир Путин по видео совещался с главами субъектов РФ, а перед этим выступил со специальным обращением к нации. Тогда президент объявил о дополнительной поддержке бизнеса, выделении денег на койки, аппараты ИВЛ и машины скорой, премировании медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, а также финансовой помощи тем, кто потерял работу из-за пандемии.

Выступление президента можно посмотреть ниже, а вот по этой ссылке почитать речь президента.

