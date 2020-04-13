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Ждем новых заявлений и денег: Путин обсудит ситуацию по коронавирусу в прямом эфире

Ведем трансляцию конференции президента и оперативного штаба

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Владимир Путин собирает совещание по ситуации с коронавирусом в России. Доклады представят глава федерального оперативного штаба Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Заседание будет проходить в прямом эфире. Мы не только покажем его, но и расскажем самые важные детали этой встречи.

Мария Захарова

Правительство сегодня выделило 50 миллиардов рублей на выплаты врачам. За работу с коронавирусными пациентами с апреля по июнь медики будут получать по 25–50 тысяч рублей в месяц — дополнительно к текущим выплатам.

Мария Захарова

На прошлой неделе Владимир Путин по видео совещался с главами субъектов РФ, а перед этим выступил со специальным обращением к нации. Тогда президент объявил о дополнительной поддержке бизнеса, выделении денег на койки, аппараты ИВЛ и машины скорой, премировании медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, а также финансовой помощи тем, кто потерял работу из-за пандемии.

Выступление президента можно посмотреть ниже, а вот по этой ссылке почитать речь президента.

Мария Захарова

Напомним, за последние сутки в России официально зарегистрировали 2558 заболеваний коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране заразились 18 328 человек. 1470 выздоровели, 148 скончались.

Ранее вице-премьер РФ, глава федерального оперштаба Татьяна Голикова заявляла, что прирост заболевших идет на уровне 17-18% в день. Это дает надежду пережить пандемию без резких всплесков.

Мария Захарова

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы вновь ожидаем совещание Владимира Путина и федерального оперштаба по ситуации с коронавирусом в стране. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что конференция запланирована в районе 15:00 мск и пройдет в формате видеосвязи.

Доклад по ситуации в России представит вице-премьер Татьяна Голикова. По ситуации в Москве — мэр Сергей Собянин.

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коронавирусВладимир Путинпандемия
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