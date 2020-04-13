Ждем новых заявлений и денег: Путин обсудит ситуацию по коронавирусу в прямом эфире

Правительство сегодня выделило 50 миллиардов рублей на выплаты врачам. За работу с коронавирусными пациентами с апреля по июнь медики будут получать по 25–50 тысяч рублей в месяц — дополнительно к текущим выплатам.
На прошлой неделе Владимир Путин по видео совещался с главами субъектов РФ, а перед этим выступил со специальным обращением к нации. Тогда президент объявил о дополнительной поддержке бизнеса, выделении денег на койки, аппараты ИВЛ и машины скорой, премировании медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, а также финансовой помощи тем, кто потерял работу из-за пандемии.
Выступление президента можно посмотреть ниже, а вот по этой ссылке почитать речь президента.
Напомним, за последние сутки в России официально зарегистрировали 2558 заболеваний коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране заразились
Ранее вице-премьер РФ, глава федерального оперштаба Татьяна Голикова заявляла, что прирост заболевших идет на уровне 17-18% в день. Это дает надежду пережить пандемию без резких всплесков.
Здравствуйте, друзья! Сегодня мы вновь ожидаем совещание Владимира Путина и федерального оперштаба по ситуации с коронавирусом в стране. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что конференция запланирована в районе 15:00 мск и пройдет в формате видеосвязи.
Доклад по ситуации в России представит вице-премьер Татьяна Голикова. По ситуации в Москве — мэр Сергей Собянин.