ГИБДД поставила на паузу приём экзаменов на водительские права, сообщает агентство ТАСС, при этом в регионах пока готовы организовывать экзамены при малой численности классов. Вот последние новости о работе ГИБДД на этой неделе.
С началом режима самоизоляции ГИБДД сначала перешла на работу по предварительной записи, потом во многих регионах МРЭО прекратили работу с автомобилистами вообще, но затем вернули часть функций — короче говоря, ситуация постоянно меняется. Сейчас мы наблюдаем вторую волну ограничительных мер.
На этой неделе, судя по всему, нас ждёт отмена теоретических и практических экзаменов на водительские права. При этом подразделения ГИБДД и так принимали экзамены в «осторожном» режиме: например, в ряде регионов численность классов для теоретического теста составляла лишь четверть от нормальной. Однако темпы распространения коронавируса нарастают, поэтому в ближайшее время экзамены остановят до лучших времён.
Есть сложности и с продлением прав. Это требует прохождения медицинской комиссии, что в нынешних условиях зачастую проблематично: водителю необходимо посетить психиатра, нарколога и сам медцентр.
Поставить автомобиль на учёт по-прежнему можно, но только по предварительной записи через портал «Госуслуги». При этом в ГИБДД не будут штрафовать за просрочку регистрации вновь приобретённой машины. На это даётся десять дней после заключения договора купли-продажи, и в обычные времена штраф за просрочку по статье
В период пандемии ГИБДД будет аккуратнее и при разборе нарушений ПДД: иногда для установления обстоятельств требуется вызов водителя в подразделение и на период пандемии всем водителям назначаются конкретные дата и время.
Оформление ДТП не изменилось: приоритетным остаётся европротокол (оформление без сотрудников), но помните, что он не действует, если в аварии более двух машин или есть пострадавшие.
Из хороших новостей: при оформлении полиса ОСАГО сейчас не требуется проходить техосмотр, хотя не все страховые об этом знают. Но процедура не отменена: после окончания сложного периода предъявить диагностическую карту страховщику придётся всё равно.
Автомобилистам и пешеходам стоит иметь в виду драконовские штрафы за нарушение правил самоизоляции: они касаются не только заражённых.
Тем временем автозаводы России возвращаются к работе.