На этой неделе, судя по всему, нас ждёт отмена теоретических и практических экзаменов на водительские права. При этом подразделения ГИБДД и так принимали экзамены в «осторожном» режиме: например, в ряде регионов численность классов для теоретического теста составляла лишь четверть от нормальной. Однако темпы распространения коронавируса нарастают, поэтому в ближайшее время экзамены остановят до лучших времён.

Есть сложности и с продлением прав. Это требует прохождения медицинской комиссии, что в нынешних условиях зачастую проблематично: водителю необходимо посетить психиатра, нарколога и сам медцентр.