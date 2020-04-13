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МРЭО работает только по предварительной записи, так что регистрируйтесь на сайте «Госуслуги»

МРЭО работает только по предварительной записи, так что регистрируйтесь на сайте «Госуслуги»

ГИБДД поставила на паузу приём экзаменов на водительские права, сообщает агентство ТАСС, при этом в регионах пока готовы организовывать экзамены при малой численности классов. Вот последние новости о работе ГИБДД на этой неделе.

С началом режима самоизоляции ГИБДД сначала перешла на работу по предварительной записи, потом во многих регионах МРЭО прекратили работу с автомобилистами вообще, но затем вернули часть функций — короче говоря, ситуация постоянно меняется. Сейчас мы наблюдаем вторую волну ограничительных мер.

На этой неделе, судя по всему, нас ждёт отмена теоретических и практических экзаменов на водительские права. При этом подразделения ГИБДД и так принимали экзамены в «осторожном» режиме: например, в ряде регионов численность классов для теоретического теста составляла лишь четверть от нормальной. Однако темпы распространения коронавируса нарастают, поэтому в ближайшее время экзамены остановят до лучших времён.

Есть сложности и с продлением прав. Это требует прохождения медицинской комиссии, что в нынешних условиях зачастую проблематично: водителю необходимо посетить психиатра, нарколога и сам медцентр.

Поставить автомобиль на учёт по-прежнему можно, но только по предварительной записи через портал «Госуслуги». При этом в ГИБДД не будут штрафовать за просрочку регистрации вновь приобретённой машины. На это даётся десять дней после заключения договора купли-продажи, и в обычные времена штраф за просрочку по статье 19.22 КоАП составляет 1500–2000 рублей. Однако ездить на незарегистрированной машине нежелательно: во-первых, есть штраф 500–800 рублей за управление ей (5000 рублей или лишение прав за повторное нарушение), во-вторых, если прежний владелец потребует прекращения регистрации (а сделать это можно через сайт «Госуслуги»), госномера автомобиля попадут в розыск и при встрече с сотрудником ГИБДД может грозить задержание. Так что без необходимости с регистрацией автомобиля не тяните.

В период пандемии ГИБДД будет аккуратнее и при разборе нарушений ПДД: иногда для установления обстоятельств требуется вызов водителя в подразделение и на период пандемии всем водителям назначаются конкретные дата и время.

Оформление ДТП не изменилось: приоритетным остаётся европротокол (оформление без сотрудников), но помните, что он не действует, если в аварии более двух машин или есть пострадавшие.

Из хороших новостей: при оформлении полиса ОСАГО сейчас не требуется проходить техосмотр, хотя не все страховые об этом знают. Но процедура не отменена: после окончания сложного периода предъявить диагностическую карту страховщику придётся всё равно.

Автомобилистам и пешеходам стоит иметь в виду драконовские штрафы за нарушение правил самоизоляции: они касаются не только заражённых.

Тем временем автозаводы России возвращаются к работе.

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коронавирусГИБДДМРЭО
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