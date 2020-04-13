В Новосибирской области пересчитали нарушителей режима самоизоляции — протоколы составлены на людей, сбежавших из-под медицинского наблюдения, а также на кафе, бары и букмекерскую контору.
— Среди нарушителей — гражданка 1976 года рождения, которая в Железнодорожном районе обслуживала граждан в помещении букмекерской конторы, чем нарушила законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. За аналогичные нарушения административные протоколы были составлены в отношении владельцев двух баров, двух торговых объектов в Ленинском районе, осуществляющих продажу товаров, не входящих в список первой необходимости, одного спортзала в Железнодорожном районе и 18-ти кафе в разных районах Новосибирска, — говорится в сообщении пресс-службы губернатора и облправительства.
Суд уже вынес решение по спортзалу «Барс» в Железнодорожном районе — им назначили штраф в размере 50 000 рублей. Кроме того, штрафы придется заплатить трем кафе — по 15 000 рублей.
— За обслуживание граждан на 25 суток приостановлена деятельность кафе «Южная кухня» на Гусинобродском шоссе, аналогичная мера наказания избрана в отношении одного из кафе в Дзержинском районе. Деятельность еще трех кафе приостановлена на 30 суток, — рассказали в правительстве.
17 человек, попавшие под административные дела за нарушение самоизоляции, посещали «места массового пребывания людей». Сообщается, что некоторые ходили в «Магнит». Одного из мужчин засекли при визите в ГИБДД.
— Еще один гражданин был задержан при попытке уехать на личном автомобиле в Алтайский край. В отношении всех нарушителей административные дела направлены на рассмотрение в суд. Семерым гражданам уже избрана мера наказания в виде штрафа по 15 000 рублей, общая сумма составила 105 тысяч рублей. Напомним, что с 1 апреля 2020 года за нарушение ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривается штраф от 15 до 40 тысяч рублей, — пояснили в правительстве.
Еще для 9 человек, посещавших общественные места, составлены и направлены в суд административные протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ, двоим из них уже выписан штраф в размере 1000 рублей, одному — предупреждение.
Кроме того, 7 автомобилей новосибирцев, которые должны соблюдать карантин, зафиксировали камеры видеофиксации — эти случаи сейчас проверяют.
Недавно мы объясняли, кого именно могут оштрафовать за нарушение самоизоляции и от чего зависит размер штрафа.