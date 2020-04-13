Суд уже вынес решение по спортзалу «Барс» в Железнодорожном районе — им назначили штраф в размере 50 000 рублей. Кроме того, штрафы придется заплатить трем кафе — по 15 000 рублей.

— За обслуживание граждан на 25 суток приостановлена деятельность кафе «Южная кухня» на Гусинобродском шоссе, аналогичная мера наказания избрана в отношении одного из кафе в Дзержинском районе. Деятельность еще трех кафе приостановлена на 30 суток, — рассказали в правительстве.



17 человек, попавшие под административные дела за нарушение самоизоляции, посещали «места массового пребывания людей». Сообщается, что некоторые ходили в «Магнит». Одного из мужчин засекли при визите в ГИБДД.



— Еще один гражданин был задержан при попытке уехать на личном автомобиле в Алтайский край. В отношении всех нарушителей административные дела направлены на рассмотрение в суд. Семерым гражданам уже избрана мера наказания в виде штрафа по 15 000 рублей, общая сумма составила 105 тысяч рублей. Напомним, что с 1 апреля 2020 года за нарушение ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривается штраф от 15 до 40 тысяч рублей, — пояснили в правительстве.

