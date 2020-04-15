«Раньше здесь зайчики бегали»: сосновый бор возле Обского моря попал под вырубку

Сосновый бор около села Боровое попал под вырубку — местные жители пожаловались, что лесорубы пилят деревья в одном из лучших мест в окрестностях Новосибирска, в узкой полосе леса вдоль Обского моря. В Минприроды успокаивают, что там идёт санитарная вырубка.

Рубят не первый год

Жители сняли происходящее на видео и сделали фотографии. Как рассказал один из них Денис Батухтин, на видео запечатлена вырубка леса в окрестностях села Боровое в начале апреля.

По его словам, лес рубят уже не первый год — в этом году вырубки очень интенсивные. Несмотря на то, что лесорубы утверждают, что у них есть разрешение и всё законно, местные жители настаивают, что это разграбление уникального леса.