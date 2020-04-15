«Раньше здесь зайчики бегали»: сосновый бор возле Обского моря попал под вырубку

Сосновый бор около села Боровое попал под вырубку — местные жители пожаловались, что лесорубы пилят деревья в одном из лучших мест в окрестностях Новосибирска, в узкой полосе леса вдоль Обского моря. В Минприроды успокаивают, что там идёт санитарная вырубка.
Рубят не первый год
Жители сняли происходящее на видео и сделали фотографии. Как рассказал один из них Денис Батухтин, на видео запечатлена вырубка леса в окрестностях села Боровое в начале апреля.
По его словам, лес рубят уже не первый год — в этом году вырубки очень интенсивные. Несмотря на то, что лесорубы утверждают, что у них есть разрешение и всё законно, местные жители настаивают, что это разграбление уникального леса.
— Этот лес деловой, очень дорогой, не санитарная вырубка ни разу. Вот так пропиливают бор целиком весь. Как это можно делать законно? Это санаторно-курортная зона. Это вот возле Борового, реликтовый лес, реликтовые сосны. Они их просто сжигают. Вот здесь зайчики раньше бегали, — комментирует снятое Денис Батухтин.
Он рассказал, что в прошлом году писал жалобу в прокуратуру и к ним приезжал участковый из Верх-Тулинского ОВД. Корреспондент НГС отправила вопросы об истории жалоб на вырубки в Боровом и результатах проверок в ГУ МВД России по НСО и прокуратуру.
Жители Борового отмечают, что вырубки шли и осенью, на зиму лесорубы съезжали и снова появились около трех недель назад и стали рубить лес в больших объемах. Также они жалуются, что рабочие оставляют после себя развороченные дороги и мусор.
Вчера, 14 апреля, местные жители заметили, что в лесу подровняли дорогу — метров 50, но не всю. Мусор от лесорубов оставался на месте.
Минприроды: всё законно
Как рассказали в Минприроды Новосибирской области, на необоснованную, по мнению граждан, рубку лесных насаждений вблизи села Боровое в Новосибирском районе области люди жаловались неоднократно, однако эти работы разрешены.
— В квартале 13, выдел 5, Бердского лесохозяйственного участка проводится добровольно-выборочная рубка. Согласно «Словаря терминов и понятий работника леса» (автор Тихонов Н.Ф., Новосибирск, 2004 год): «Добровольно-выборочные рубки (ДВР) — один из способов выборочных рубок, при которых вырубаются фаутные, перестойные, спелые деревья и деревья с замедленным ростом, для своевременного использования древесины и сохранения защитных и средообразующих свойств леса, — объясняют в Минприроды.
В министерстве сообщили, что проведение добровольно-выборочных рубок связано, прежде всего, с возрастной структурой насаждения. Примыкающие к населённому пункту леса, в основном, спелые и перестойные.
— Изреживание насаждения (рубка) позволяет естественным путём обеспечивать плодоношение сосны, возобновление которых в будущем заменит основной полог. Цель лесоводов — сохранить непрерывно покрытой лесом площадь, путём проведения рубок в течение всего периода жизни насаждения, — говорится в ответе Минприроды НСО.
Кто рубит лес
По данным областного министерства природных ресурсов и экологии, заготовку древесины ведёт АО «Бердский лесхоз» в соответствии с материалами лесоустройства, договором аренды 1/08-З от 21 января 2009 года, проектом освоения лесов и лесной декларации № 2 от 21 января 2020 года. Срок разработки лесосеки — с 1 февраля по 31 декабря 2020 года.
По данным «Контур.Фокус», акционерное общество «Бердский Лесхоз», которое раньше было государственным унитарным предприятием, занимается лесозаготовками. Держатель реестра акционеров — ЗАО «Сибирская Регистрационная Компания». Гендиректор — Валерий Носков. Финансы на конец 2018 года: баланс — 23,4 млн. руб., выручка — 68,4 млн. руб., чистая прибыль — 583 тыс. руб.
Как добавили в Минприроды, 31 марта в администрации Боровского сельсовета проведено совещание о законности вырубки леса с участием депутатов Совета депутатов Боровского сельсовета и представителями общественности и представителями АО «Бердский лесхоз», а при выезде на место заготовки древесины участниками совещания установлено, что заготовка древесины в квартале 13, выдел 5 осуществлена на законных основаниях. На месте вырубок лесопользователь должен произвести посадку новых деревьев.
Почему лесорубы мусорят и жгут лес
В «Бердском лесхозе» не смогли оперативно прокомментировать, почему лесорубы мусорят — секретарь ответила, что сама не может отвечать на такие вопросы, а на месте пока никого нет. В Искитимском лесничестве, в ведении которого находится эта территория, попросили обратиться за комментариями в Минприроды. Корреспондент НГС отправила в региональное министерство природных ресурсов и экологии вопросы о том, сколько деревьев попало под вырубку, почему лесорубы мусорят, жгут часть леса прямо в бору и будут ли выравнивать разбитые лесные дороги.
Проблемы с лесом
Проблемы с лесами в Новосибирске возникают регулярно. В 2019 году прокуратура требовала убрать бассейны, ради которых в «Сосновом бору» рубили деревья.
Также в прошлом году выгоревший и вырубленный участок Караканского бора предложили сделать парком, однако экологи настаивали, что парк тут делать нельзя, и просили сохранить Каракан целиком.
Летом 2019 года лесные пожары в Сибири уничтожили огромное количество лесов. Живущие рядом с горящей тайгой сибиряки рассказывали, как из леса бегут медведи, работников распускают по домам, а самолёты не могут сесть в аэропортах. Тогда жители Новосибирска настаивали на введении режима ЧС на территории Сибири.