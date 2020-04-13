Режим самоизоляции в Новосибирской области продлен до 30 апреля. По какому сценарию ситуация будет развиваться дальше — никто не знает. Велика вероятность, что режим самоизоляции — возможно, в каком-то скорректированном виде — будет продлен.



Мы вынуждены принять решение перенести церемонию награждения «Народной премии НГС», назначенную на 22 мая. Это премия для бизнеса. Главная задача для любого бизнеса сейчас — удержаться на плаву, не потерять людей и с новыми силами выйти из этого трудного апреля.



Но мы уверяем, что с радостью соберем всех наших друзей и партнеров в Театре оперы и балета, когда ситуация изменится к лучшему — ограничения на выход из дома будут сняты, риск заразиться в общественном месте станет минимальным, а бизнес воспрянет духом.



Мы очень хотим поддержать малый и средний бизнес, которому так непросто в эти дни. С момента старта третьей «Народной премии НГС» новосибирцы номинировали почти 10 тысяч компаний. Пожалуйста, продолжайте выдвигать свои любимые компании (сделать это можно тут) — кофейни и кондитерские, спа-центры и бани, бары, банки, салоны красоты и супермаркеты, фитнес-клубы и жилые центры. А мы будем публиковать ваши отзывы об этих бизнесах.

