За последние три недели жизнь нашего города сильно изменилась. Сегодня мы живем в новом Новосибирске с опустевшими улицами. Еще вчера работали школы и детские сады, торговые центры и кинотеатры. Сегодня они закрыты. Еще вчера закрытые рестораны переориентировались на доставку — сегодня часть из них отказывается от доставки из-за несопоставимых затрат. Еще вчера мы расписывали поминутно план церемонии награждения «Народной премии НГС» и обсуждали детали приезда ведущих Ивана Урганта и Екатерины Скулкиной — сегодня мы корректируем планы и вносим в них изменения.
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлен до 30 апреля. По какому сценарию ситуация будет развиваться дальше — никто не знает. Велика вероятность, что режим самоизоляции — возможно, в каком-то скорректированном виде — будет продлен.
Мы вынуждены принять решение перенести церемонию награждения «Народной премии НГС», назначенную на 22 мая. Это премия для бизнеса. Главная задача для любого бизнеса сейчас — удержаться на плаву, не потерять людей и с новыми силами выйти из этого трудного апреля.
Но мы уверяем, что с радостью соберем всех наших друзей и партнеров в Театре оперы и балета, когда ситуация изменится к лучшему — ограничения на выход из дома будут сняты, риск заразиться в общественном месте станет минимальным, а бизнес воспрянет духом.
Мы очень хотим поддержать малый и средний бизнес, которому так непросто в эти дни. С момента старта третьей «Народной премии НГС» новосибирцы номинировали почти 10 тысяч компаний. Пожалуйста, продолжайте выдвигать свои любимые компании (сделать это можно тут) — кофейни и кондитерские, спа-центры и бани, бары, банки, салоны красоты и супермаркеты, фитнес-клубы и жилые центры. А мы будем публиковать ваши отзывы об этих бизнесах.
Сегодня важно объединиться и поддержать друг друга. Уверены, что всем нам удастся как можно скорее справиться с распространением коронавируса и вернуться к обычной жизни. Жизни, где можно выпить чашечку кофе в любимой кофейне или собрать самых близких в хорошем ресторане. Надеемся, что наша встреча на церемонии награждения случится в самые ближайшие месяцы.
Мы сформируем шорт-лист премии, когда в Новосибирске снимут карантин. И сразу после этого объявим новую дату церемонии награждения третьей «Народной премии НГС». Эта церемония обязательно станет символом победы Новосибирска над коронавирусом!