У входа длиннющая очередь: как работает новосибирская почта в карантин

Отделения «Почты России» в Новосибирске из-за ситуации с коронавирусом работают по скорректированому графику. До 30 апреля — на протяжении всего «полурабочего» месяца — большинство почтовых отделений перешли на пятидневку.
График работы почты во время карантина
— У нас много отделений по городу, график каждого озвучить сложно, поэтому можно перейти на сайт «Почты России» и посмотреть актуальный график работы именно своего отделения, к которому вы привыкли, — рекомендует Галина Гордеенко, пресс-секретарь новосибирского отделения «Почты России».
Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России и в мобильном приложении.
Еще из нововведений — особая пропускная система. Из-за того, что количество людей в здании не должно превышать число работающих окон, на входе в почтовые отделения выстраивается очередь.
Какие отделения Почты России в Новосибирске работают в субботу и воскресенье
Пять «дежурных отделений» продолжают работать в обычном режиме — семь дней в неделю. Их адреса:
— 630027 ул. Объединения, 25 (Калининский район);
— 630049 Красный проспект, 159 (Заельцовский район);
— 630089 ул. Бориса Богаткова, 250 (Октябрьский район);
— 630090 ул. Ильича, 8 (Советский район);
— 630099 ул. Советская, 33 (Железнодорожный район).
Отделение связи 630054 ул. Станиславского, 15 — работает шесть дней в неделю с понедельника по субботу.
«Почта России» просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. Если визит отложить невозможно, то посетителей просят соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других людей, в том числе от сотрудников почты.
О каких дистанционных каналах обслуживания идёт речь?
На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет сократить время пребывания в почтовом отделении.
Сколько стоит вызвать курьера на дом?
Чтобы получить почтовое отправление, которое уже находится на почте, необязательно идти за ним самостоятельно. Почтальоны и курьеры Почты России могут доставить клиентам на дом мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 кг, кроме отправлений с наложенным или таможенным платежами. При этом стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента снижена со 199 рублей до 100 рублей. Оформить доставку можно в мобильном приложении Почты России или на сайте.
В какие сроки теперь приносят пенсии?
В апреле почтальоны доставляют пенсии и пособия всем получателям на дом досрочно, до 15 апреля.
Как оплатить счета, не выходя из дома?
Сотрудники почтовых отделений также оказывают услуги оплаты счетов из дома. С помощью мобильных почтово-кассовых терминалов можно на дому оплатить услуги ЖКХ, налоги, штрафы ГИБДД, посещение детского сада, сотовую связь, страховые полисы, товары народного потребления, оформление подписки, а также, например, доставку мелких пакетов.
Как отправить посылку с помощью онлайн-сервисов?
С помощью онлайн-услуг «Почты России» можно отправить предоплаченные и предзаполненные посылки. И в первом, и во втором случае необходимо на сайте самостоятельно заполнить адрес отправителя и получателя, программа автоматически сформирует бланк с трек-номером, который нужно распечатать и наклеить на отправление. Затем либо перечислить онлайн-платеж, либо отнести упакованную посылку в ближайшее отделение связи и оплатить услугу с помощью оператора.
Посылки, оформленные и оплаченные на портале, принимаются без очереди — нужно просто подойти к окну со специальной табличкой и передать посылку почтовому работнику.
Почтальоны правда могут принести продукты на дом?
На сайте «Почты России» есть услуга заказа продуктов: консервы, крупы, макаронные изделия, сахар, чай, средства гигиены и многое другое. Индивидуальный заказ почтальон доставит прямо на дом при очередном визите. Доставка продуктов бесплатная.
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