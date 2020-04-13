У входа длиннющая очередь: как работает новосибирская почта в карантин

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России и в мобильном приложении.

Еще из нововведений — особая пропускная система. Из-за того, что количество людей в здании не должно превышать число работающих окон, на входе в почтовые отделения выстраивается очередь.



Какие отделения Почты России в Новосибирске работают в субботу и воскресенье

Пять «дежурных отделений» продолжают работать в обычном режиме — семь дней в неделю. Их адреса:

— 630027 ул. Объединения, 25 (Калининский район);

— 630049 Красный проспект, 159 (Заельцовский район);

— 630089 ул. Бориса Богаткова, 250 (Октябрьский район);

— 630090 ул. Ильича, 8 (Советский район);

— 630099 ул. Советская, 33 (Железнодорожный район).

Отделение связи 630054 ул. Станиславского, 15 — работает шесть дней в неделю с понедельника по субботу.



«Почта России» просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. Если визит отложить невозможно, то посетителей просят соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других людей, в том числе от сотрудников почты.

