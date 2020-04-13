Сейчас у НГС есть данные только об одном районе Новосибирска, из которого увозили больных, — Советском. 20 марта председатель СО РАН Валентин Пармон рассылал письмо, в котором он просил научное сообщество усилить ответственность из-за того, что на территории Академгородка обнаружены заболевшие коронавирусом. Перед этим, 19 марта, стало известно о выявлении еще одной заболевшей коронавирусом в Новосибирске. По данным властей, женщина с мужем отдыхали в Италии, 7 марта они прилетели в Москву, а 8 марта — в Новосибирск. Всё это время супруги находились на домашнем карантине, никаких симптомов у них не было. Позже пришли результаты анализов на коронавирус: у мужчины отрицательный, у женщины положительный.

Сегодня стало известно о ещё восьми случаях заражения коронавирусом. Таким образом, в Новосибирской области 46 заболевших, 10 из них уже вылечились.

