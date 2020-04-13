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В Новосибирской области коронавирусом заразились 46 человек, информацию о том, где они проживали в регионе, Минздрав не даёт

В Новосибирской области коронавирусом заразились 46 человек, информацию о том, где они проживали в регионе, Минздрав не даёт

Министерство здравоохранения Новосибирской области отказалось сообщать данные о том, откуда были госпитализированы жители с коронавирусом.

Такой ответ был получен на запрос корреспондента НГС сегодня, 13 апреля.

«Данные о местах проживания, пребывания пациентов с подтверждённым диагнозом Covid-19 могут посеять панику у жителей районов, откуда были госпитализированы заболевшие, и вызывать ложное чувство безопасности у населения территорий, где пациентов с коронавирусной инфекцией не зарегистрировано», — говорится в документе, подписанном министром здравоохранения региона Константином Хальзовым.

Сейчас у НГС есть данные только об одном районе Новосибирска, из которого увозили больных, — Советском. 20 марта председатель СО РАН Валентин Пармон рассылал письмо, в котором он просил научное сообщество усилить ответственность из-за того, что на территории Академгородка обнаружены заболевшие коронавирусом. Перед этим, 19 марта, стало известно о выявлении еще одной заболевшей коронавирусом в Новосибирске. По данным властей, женщина с мужем отдыхали в Италии, 7 марта они прилетели в Москву, а 8 марта — в Новосибирск. Всё это время супруги находились на домашнем карантине, никаких симптомов у них не было. Позже пришли результаты анализов на коронавирус: у мужчины отрицательный, у женщины положительный.

Сегодня стало известно о ещё восьми случаях заражения коронавирусом. Таким образом, в Новосибирской области 46 заболевших, 10 из них уже вылечились.

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коронавирус в НовосибирскезаражениеМинздрав Новосибирской области
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