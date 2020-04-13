Министерство здравоохранения Новосибирской области отказалось сообщать данные о том, откуда были госпитализированы жители с коронавирусом.
Такой ответ был получен на запрос корреспондента НГС сегодня, 13 апреля.
«Данные о местах проживания, пребывания пациентов с подтверждённым диагнозом Covid-19 могут посеять панику у жителей районов, откуда были госпитализированы заболевшие, и вызывать ложное чувство безопасности у населения территорий, где пациентов с коронавирусной инфекцией не зарегистрировано», — говорится в документе, подписанном министром здравоохранения региона Константином Хальзовым.
Сейчас у НГС есть данные только об одном районе Новосибирска, из которого увозили больных, — Советском. 20 марта председатель
Сегодня стало известно о ещё восьми случаях заражения коронавирусом. Таким образом, в Новосибирской области 46 заболевших, 10 из них уже вылечились.