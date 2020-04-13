Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие дни.



— Мы предполагаем, что сейчас будет происходить изменение погодных условий. К нам пробивается волновое циклоническое возмущение с атмосферными фронтами через районы Среднего Урала. Поэтому будет возрастать вероятность осадков, начиная с западных районов с завтрашнего дня. Основные осадки мы ждём 15-го и 16-го числа, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

15 и 16 апреля в Новосибирске вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра — до 17 м/сек.