Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие дни.
— Мы предполагаем, что сейчас будет происходить изменение погодных условий. К нам пробивается волновое циклоническое возмущение с атмосферными фронтами через районы Среднего Урала. Поэтому будет возрастать вероятность осадков, начиная с западных районов с завтрашнего дня. Основные осадки мы ждём 15-го и 16-го числа, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
15 и 16 апреля в Новосибирске вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра — до 17 м/сек.
В ближайшие дни температурный фон днём практически не изменится.
В ночь с 13 на 14 апреля температура составит
В этом году зима в Новосибирске была аномально тёплой. Но, как рассказали синоптики, прогноз погоды на лето от этого не зависит. В разные годы после тёплых и снежных зим лето бывает и тёплым, и холодным — подробнее можете прочитать в нашем обзоре.