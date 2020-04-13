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В среду и четверг синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега

В среду и четверг синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега

Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие дни.

— Мы предполагаем, что сейчас будет происходить изменение погодных условий. К нам пробивается волновое циклоническое возмущение с атмосферными фронтами через районы Среднего Урала. Поэтому будет возрастать вероятность осадков, начиная с западных районов с завтрашнего дня. Основные осадки мы ждём 15-го и 16-го числа, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

15 и 16 апреля в Новосибирске вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра — до 17 м/сек.

В ближайшие дни температурный фон днём практически не изменится.

В ночь с 13 на 14 апреля температура составит +2... +3 градуса. Днём 14 апреля в пределах +13 градусов. 15 и 16 апреля температура днём не выше +12 градусов. Ночью до +3 градусов.

В этом году зима в Новосибирске была аномально тёплой. Но, как рассказали синоптики, прогноз погоды на лето от этого не зависит. В разные годы после тёплых и снежных зим лето бывает и тёплым, и холодным — подробнее можете прочитать в нашем обзоре.

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