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На замене букв присутствовали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова&nbsp;

На замене букв присутствовали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова 

Сегодня, 13 апреля, на Монументе Славы Новосибирска начали исправлять ошибки в фамилиях героев Великой Отечественной войны на пилонах мемориала.

Музей Новосибирска принимал заявки на изменение надписей с января:

— Было 42 обращения, но мы выбрали 31 фамилию, потому что наша задача была быть абсолютно уверенными в том, какие изменения мы вносим. Поэтому мы попросили каждого заявителя не только написать заявление, но и предоставить документы, то есть доказать родство. Нужно было предоставить документы самого человека и документы, подтверждающие, что он являлся участником военных действий, — рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

За 52 года, прошедшие с открытия монумента, многие металлические буквы на пилонах пришли в негодность или потерялись, но на некоторых есть ошибки

За 52 года, прошедшие с открытия монумента, многие металлические буквы на пилонах пришли в негодность или потерялись, но на некоторых есть ошибки

По словам Елены Щукиной, часто ошибки связаны с тем, что фамилии солдат в военкоматах записывали от руки, и похожие по написанию буквы могли перепутать

По словам Елены Щукиной, часто ошибки связаны с тем, что фамилии солдат в военкоматах записывали от руки, и похожие по написанию буквы могли перепутать

На изменения фамилии поступило 42 заявки

На изменения фамилии поступило 42 заявки

Кроме того, продолжаются работы по реконструкции памятников на Аллее оружия и памятников героям СССР&nbsp;<br><br>

Кроме того, продолжаются работы по реконструкции памятников на Аллее оружия и памятников героям СССР 

На следующей неделе&nbsp;планируют менять горелку на Вечном огне. Старая была сделана для сжиженного газа, сейчас работает на натуральном&nbsp;

На следующей неделе планируют менять горелку на Вечном огне. Старая была сделана для сжиженного газа, сейчас работает на натуральном 

Всего исправят 31 фамилию&nbsp;

Всего исправят 31 фамилию 

Все работы по реконструкции монумента планируют закончить к 5 мая

Все работы по реконструкции монумента планируют закончить к 5 мая

Зимой начальник управления по благоустройству общественных пространств Вадим Полещук назвал благоустройство и озеленение Монумента и Сквера Славы основным проектом подразделения на 2020 год. Какие ещё пространства благоустроят в этом году, можно почитать здесь.

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День ПобедыМонумент СлавыВечный огонь9 Мая
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