Сегодня, 13 апреля, на Монументе Славы Новосибирска начали исправлять ошибки в фамилиях героев Великой Отечественной войны на пилонах мемориала.



Музей Новосибирска принимал заявки на изменение надписей с января:

— Было 42 обращения, но мы выбрали 31 фамилию, потому что наша задача была быть абсолютно уверенными в том, какие изменения мы вносим. Поэтому мы попросили каждого заявителя не только написать заявление, но и предоставить документы, то есть доказать родство. Нужно было предоставить документы самого человека и документы, подтверждающие, что он являлся участником военных действий, — рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.