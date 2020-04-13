Сегодня, 13 апреля, на заседании Правительства Новосибирской области приняли поправки в бюджет на 2020 год. Властям удалось сформировать резервный фонд, деньги из которого будут использовать на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.



Подробности о поправках сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. Они были предложены до введения ограничительных мер.

Для семей с детьми от 3 до 7 лет из федерального бюджета выделят 2,2 млрд рублей, из регионального — 638,6 млн рублей. На вознаграждения классным руководителям с 1 сентября — 524,2 млн рублей. На обеспечение горячим питанием школьников младших классов выделят 485,6 млн рублей из федерального бюджета и 280,6 млн — из областного.