Сегодня, 13 апреля, на заседании Правительства Новосибирской области приняли поправки в бюджет на 2020 год. Властям удалось сформировать резервный фонд, деньги из которого будут использовать на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
Подробности о поправках сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. Они были предложены до введения ограничительных мер.
Для семей с детьми от 3 до 7 лет из федерального бюджета выделят 2,2 млрд рублей, из регионального — 638,6 млн рублей. На вознаграждения классным руководителям с 1 сентября — 524,2 млн рублей. На обеспечение горячим питанием школьников младших классов выделят 485,6 млн рублей из федерального бюджета и 280,6 млн — из областного.
— Второй ключевой задачей изменений в бюджет 2020 года является завершение выполнения перешедших с 2019 года обязательств по национальному проекту «Здравоохранение», касающихся реализации региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями». Третья ключевая задача законопроекта — приведение в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса РФ ассигнований дорожного фонда, — сообщила пресс-служба.
По словам министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталия Голубенко, после перераспределения ресурсов удалось закрыть все необходимые задачи и сформировать резервный фонд. Его размер составляет 566 млн рублей, средства из него будут использовать на борьбу с распространением коронавируса.
Сегодня утром, 13 апреля, Виталий Голубенко сообщал на оперативном совещании, что деньги из областного бюджета будут использоваться экономно.
— Резервы для финансирования расходов министерство финансов сформировало, но вместе с тем, учитывая на сегодняшний день достаточно сложный период, требующий особого внимания, на этой неделе министерство финансов введёт особый порядок по ограничению использования бюджетных ресурсов, который в основном будет касаться ограничения возможностей перераспределения и экономии, и удовлетворения заявок на финансирование сверх установленного графика, — объяснил глава министерства финансов НСО.
Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал ситуацию с коронавирусом управляемой, на работу у регионе вышли 770 тысяч человек. Мы следим за ситуацией в городе в онлайн-хронике.