Новосибирцы во время самоизоляции стали покупать степперы, гантели, веб-камеры и машинки для стрижки. К такому выводу пришли специалисты сервиса Яндекс.Маркет Аналитика.
— За последние две недели в Новосибирске онлайн-ритейлеры больше всего заработали на различных товарах для фитнеса. Новосибирцы потратили в 7 раз больше денег на степперы, в 6 раз — на грифы для штанг, в 5,5 раз — на гантели, в 4,5 раза — на велотренажёры и эллиптические тренажёры. Почти в 3 раза больше потратили в онлайне на напольные весы, — рассказала Екатерина Короткова, специалист по связям с общественностью Яндекс.Маркет.
По оценке аналитиков, в связи с переходом новосибирцев на удалённую работу в 3 раза выросли траты на веб-камеры. Для домашних развлечений чаще выбирали игровые приставки — оборот этой категории вырос более чем в 2 раза. В 1,7 раза больше потратили на машинки для стрижки и триммеры.
Как отмечает руководитель сервиса для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика Илья Зинченко, жители Новосибирска стали покупать новые категории товаров онлайн, многие сделали это впервые.
— При этом, по нашим данным, количество заказов и сумма потраченных в интернете денег у новосибирцев практически не изменилась. Изменение образа жизни привело именно к изменению структуры спроса и покупательского поведения, — добавила Екатерина Короткова.
Специалисты Яндекс.Маркет Аналитики сравнивали периоды с 27 марта по 9 апреля и с 13 по 26 марта. Они изучали данные по рынку онлайн-торговли в целом, а не по магазинам, подключённым к Яндекс.Маркету или к маркетплейсу Беру.
Взрывной рост спроса в обычных продуктовых магазинах ритейлеры фиксировали вечером 31 марта — в последние часы, когда жителям Новосибирска можно было покидать жилища без ограничений. Тогда люди скупали муку, алкоголь и консервы.
11 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников разрешил парикмахерам выйти на работу.