По оценке аналитиков, в связи с переходом новосибирцев на удалённую работу в 3 раза выросли траты на веб-камеры. Для домашних развлечений чаще выбирали игровые приставки — оборот этой категории вырос более чем в 2 раза. В 1,7 раза больше потратили на машинки для стрижки и триммеры.



Как отмечает руководитель сервиса для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика Илья Зинченко, жители Новосибирска стали покупать новые категории товаров онлайн, многие сделали это впервые.

— При этом, по нашим данным, количество заказов и сумма потраченных в интернете денег у новосибирцев практически не изменилась. Изменение образа жизни привело именно к изменению структуры спроса и покупательского поведения, — добавила Екатерина Короткова.



Специалисты Яндекс.Маркет Аналитики сравнивали периоды с 27 марта по 9 апреля и с 13 по 26 марта. Они изучали данные по рынку онлайн-торговли в целом, а не по магазинам, подключённым к Яндекс.Маркету или к маркетплейсу Беру.

Взрывной рост спроса в обычных продуктовых магазинах ритейлеры фиксировали вечером 31 марта — в последние часы, когда жителям Новосибирска можно было покидать жилища без ограничений. Тогда люди скупали муку, алкоголь и консервы.