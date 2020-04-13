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Тема дня За сутки в России еще 2558 зараженных
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Медики провели свыше 1,3 миллиона тестов на коронавирус

Медики провели свыше 1,3 миллиона тестов на коронавирус

В России зафиксировано 2558 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 18 328 соотечественников, 1470 выздоровели (179 человек прибавились к ним за последние сутки), 148 скончались (18 смертей за сутки), передает федеральный оперативный штаб.

Медики провели более 1,3 миллиона тестов на коронавирус, под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остается 141 тысяча человек, отмечают в Роспотребнадзоре.

По данным университета Хопкинса, Россия занимает 16-е место среди других стран. Лидеры — США, где 557 тысяч больных коронавирусом, на втором месте Испания (166 тысяч зараженных), на третьем Италия (156 тысяч человек заражены). Всего на планете зафиксировано 1 850 220 случаев заражения, умерли 113 295 человек.

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