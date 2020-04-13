В России зафиксировано 2558 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 18 328 соотечественников, 1470 выздоровели (179 человек прибавились к ним за последние сутки), 148 скончались (18 смертей за сутки), передает федеральный оперативный штаб.



Медики провели более 1,3 миллиона тестов на коронавирус, под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остается 141 тысяча человек, отмечают в Роспотребнадзоре.