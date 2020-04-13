В нескольких новосибирских маршрутках запретят ездить без масок — при отсутствии своей маски пассажир сможет купить её у водителя.

Ограничения для пассажиров начнут действовать с 14 апреля в маршрутках: № 72 (Биатлонный комплекс — Лесное ж/к), принадлежащих ИП «Кожанов А.Н.» маршрутках № 19 (ПАТП-9-ПКиО «Заельцовский»), а также в междугородних маршрутках: № 399 (Городской аэропорт — Микрорайон «Близкий»), № 203 (ПКиО «Берёзовая роща» — Микрорайон «Близкий»).



— С завтрашнего дня без масок водители не будут пускать пассажиров в салон, — сообщил руководитель компании, обслуживающей эти маршруты, Анатолий Кожанов. — Если у кого-то нет маски, пожалуйста, можно купить у водителя по 30 рублей штука. Мы на них даже нисколько не заработаем, но эти меры сейчас нужны. Иначе пассажир с коронавирусом зашёл, чихнул, и все заболели.