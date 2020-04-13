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Меры профилактики начнут действовать с завтрашнего дня

Меры профилактики начнут действовать с завтрашнего дня

В нескольких новосибирских маршрутках запретят ездить без масок — при отсутствии своей маски пассажир сможет купить её у водителя.

Ограничения для пассажиров начнут действовать с 14 апреля в маршрутках: № 72 (Биатлонный комплекс — Лесное ж/к), принадлежащих ИП «Кожанов А.Н.» маршрутках № 19 (ПАТП-9-ПКиО «Заельцовский»), а также в междугородних маршрутках: № 399 (Городской аэропорт — Микрорайон «Близкий»), № 203 (ПКиО «Берёзовая роща» — Микрорайон «Близкий»).

— С завтрашнего дня без масок водители не будут пускать пассажиров в салон, — сообщил руководитель компании, обслуживающей эти маршруты, Анатолий Кожанов. — Если у кого-то нет маски, пожалуйста, можно купить у водителя по 30 рублей штука. Мы на них даже нисколько не заработаем, но эти меры сейчас нужны. Иначе пассажир с коронавирусом зашёл, чихнул, и все заболели.

Сегодня на маршрутках появится объявление: «Уважаемые пассажиры, в связи с ужесточением мер профилактики и борьбы с коронавирусом в общественном транспорте в период с 14.04.2020 до особого распоряжения на маршрутах <nobr class="_">№ 203</nobr>, 399, 72, 19 пассажиры без масок в транспорт запускаться не будут»

Сегодня на маршрутках появится объявление: «Уважаемые пассажиры, в связи с ужесточением мер профилактики и борьбы с коронавирусом в общественном транспорте в период с 14.04.2020 до особого распоряжения на маршрутах № 203, 399, 72, 19 пассажиры без масок в транспорт запускаться не будут»

По его словам, сегодня на всех его маршрутках повесят объявления внутри и снаружи, чтобы пассажиры были в курсе новых правил.

— Предупредили диспетчеров в ЦУГАЭТ, Министерство транспорта для пригородных маршрутов. Надо и другим перевозчикам подключаться. Но многие боятся потерять пассажиров, — говорит Кожанов. — Но ведь тогда люди будут сразу знать и автоматически надевать маски в транспорте. Никто же не запрещает ехать, просто нужно соблюдать меры профилактики.

За последние сутки в Новосибирске зарегистрировали 8 новых случаев заражения коронавирусом — всего в городе 46 заболевших. Недавно главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сообщила, что ближайшая неделя будет пиковой по росту количества заразившихся.

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