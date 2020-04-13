В нескольких новосибирских маршрутках запретят ездить без масок — при отсутствии своей маски пассажир сможет купить её у водителя.
Ограничения для пассажиров начнут действовать с 14 апреля в маршрутках:
— С завтрашнего дня без масок водители не будут пускать пассажиров в салон, — сообщил руководитель компании, обслуживающей эти маршруты, Анатолий Кожанов. — Если у кого-то нет маски, пожалуйста, можно купить у водителя по 30 рублей штука. Мы на них даже нисколько не заработаем, но эти меры сейчас нужны. Иначе пассажир с коронавирусом зашёл, чихнул, и все заболели.
По его словам, сегодня на всех его маршрутках повесят объявления внутри и снаружи, чтобы пассажиры были в курсе новых правил.
— Предупредили диспетчеров в ЦУГАЭТ, Министерство транспорта для пригородных маршрутов. Надо и другим перевозчикам подключаться. Но многие боятся потерять пассажиров, — говорит Кожанов. — Но ведь тогда люди будут сразу знать и автоматически надевать маски в транспорте. Никто же не запрещает ехать, просто нужно соблюдать меры профилактики.
За последние сутки в Новосибирске зарегистрировали 8 новых случаев заражения коронавирусом — всего в городе 46 заболевших. Недавно главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сообщила, что ближайшая неделя будет пиковой по росту количества заразившихся.