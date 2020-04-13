Белые медведи по расписанию: Новосибирский зоопарк возобновил трансляции из вольеров с животными

Новосибирский зоопарк вместе с компанией «ТрансТелеКом» (ТТК) возобновили трансляции веб-камер из вольеров с животными.



Как сообщили в пресс-службе ТТК, в зоопарке установлены 6 камер в вольерах с белыми медведями, бенгальскими тиграми, кенгуру Беннета и колобусами. Посмотреть трансляции можно на сайте ТТК.

Веб-камеры работают по расписанию. Белых медведей можно увидеть с 8:00 до 9:00, с 12:00 до 15:00, с 17:00 до 20:00; белых тигров — с 11:00 до 20:00; кенгуру — с 11:00 до 20:00; колобусов — с 11:00 до 20:00; орангутанов — с 11:00 до 17:00.