Белые медведи по расписанию: Новосибирский зоопарк возобновил трансляции из вольеров с животными

Новосибирский зоопарк вместе с компанией «ТрансТелеКом» (ТТК) возобновили трансляции веб-камер из вольеров с животными.
Как сообщили в пресс-службе ТТК, в зоопарке установлены 6 камер в вольерах с белыми медведями, бенгальскими тиграми, кенгуру Беннета и колобусами. Посмотреть трансляции можно на сайте ТТК.
Веб-камеры работают по расписанию. Белых медведей можно увидеть с 8:00 до 9:00, с 12:00 до 15:00, с 17:00 до 20:00; белых тигров — с 11:00 до 20:00; кенгуру — с 11:00 до 20:00; колобусов — с 11:00 до 20:00; орангутанов — с 11:00 до 17:00.
— Трансляции с камер в Новосибирском зоопарке всегда пользовались большой популярностью: за год число просмотров превышало полмиллиона. Традиционно больше всего пользователей интересует жизнь пары полярных медведей: за Каем и Гердой наблюдают не только жители Западной Сибири, но и других городов России и зарубежья. Благодаря современному оборудованию, мы можем гарантировать пользователям качественную картинку, — рассказал советник генерального директора компании ТТК Олег Низомиддинов.
С 28 марта Новосибирский зоопарк закрыт для посетителей во избежание распространения коронавирусной инфекции. Журналисты НГС побывали в пустом зоопарке и узнали, каково там животным. Посмотреть фото зоопарка без людей можно тут.
Из-за того что зоопарк остался без посетителей, у учреждения появились проблемы с деньгами на еду для животных. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обещал, что из регионального бюджета выделят 27,5 миллиона, которые должны покрыть расходы на содержание животных. Ежедневные расходы зоопарка составляют 700–750 тысяч рублей. Если бы зоопарк продолжал работу, то они бы окупались.