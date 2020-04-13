За эти годы яму ремонтировали неоднократно.



— Даже после того, как на этом участке сделали капитальный ремонт, оказалось, что забыли сделать уклон — теперь в любой мало-мальский дождь там скапливается вода и людям невозможно перейти дорогу. Это уже не яма, а аквапарк на Котовского или цирк на воде. Улица Котовского находится в плачевном состоянии. Такое впечатление, что дорожные службы города самоизолировались от неё ещё задолго до введения карантина, — рассуждает Дмитрий Мишин.