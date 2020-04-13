13 апреля понедельник
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 2/10
usd 73.75
eur 80.74
Тема дня Еще 8 заболевших. Итого 46 новосибирцев с COVID-19
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 2/10
usd 73.75
eur 80.74

Все новости

Все новости
Четыре шарика, надутые воздухом, символизируют обещания чиновников, которые четыре года обещают навести порядок на этом участке Котовского

Четыре шарика, надутые воздухом, символизируют обещания чиновников, которые четыре года обещают навести порядок на этом участке Котовского

13 апреля знаменитая яма на Котовского отметила день рождения в условиях карантина — истории дорожного абсурда в Новосибирске исполнилось 4 года.

Днём рождения ямы считается дата первой записи в ее собственном твиттере, который создал новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин.

— В этом году, из-за пандемии коронавируса, день рождения отметили скромно, по всем правилам карантина — без собрания людей и приглашения журналистов. Просто повесил воздушные шарики. Четыре шарика, надутые воздухом, символизируют обещания чиновников, которые четыре года обещают навести порядок на этом участке Котовского, — рассказывает Дмитрий Мишин.

Такая табличка сейчас висит на заборе недалеко от ямы

Такая табличка сейчас висит на заборе недалеко от ямы

За эти годы яму ремонтировали неоднократно.

— Даже после того, как на этом участке сделали капитальный ремонт, оказалось, что забыли сделать уклон — теперь в любой мало-мальский дождь там скапливается вода и людям невозможно перейти дорогу. Это уже не яма, а аквапарк на Котовского или цирк на воде. Улица Котовского находится в плачевном состоянии. Такое впечатление, что дорожные службы города самоизолировались от неё ещё задолго до введения карантина, — рассуждает Дмитрий Мишин.

Так яма на Котовского выглядит сейчас

Так яма на Котовского выглядит сейчас

Абсурдная история легендарной ямы на Котовского даже вдохновила сибирячку выпустить майки с ее изображением. Так она решила привлечь внимание жителей и чиновников к проблеме плохого благоустройства в Новосибирске.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Яма на Котовскогоямочный ремонтдорожный ремонтдороги Новосибирска
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (47)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!