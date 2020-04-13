13 апреля знаменитая яма на Котовского отметила день рождения в условиях карантина — истории дорожного абсурда в Новосибирске исполнилось 4 года.
Днём рождения ямы считается дата первой записи в ее собственном твиттере, который создал новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин.
— В этом году, из-за пандемии коронавируса, день рождения отметили скромно, по всем правилам карантина — без собрания людей и приглашения журналистов. Просто повесил воздушные шарики. Четыре шарика, надутые воздухом, символизируют обещания чиновников, которые четыре года обещают навести порядок на этом участке Котовского, — рассказывает Дмитрий Мишин.
За эти годы яму ремонтировали неоднократно.
— Даже после того, как на этом участке сделали капитальный ремонт, оказалось, что забыли сделать уклон — теперь в любой мало-мальский дождь там скапливается вода и людям невозможно перейти дорогу. Это уже не яма, а аквапарк на Котовского или цирк на воде. Улица Котовского находится в плачевном состоянии. Такое впечатление, что дорожные службы города самоизолировались от неё ещё задолго до введения карантина, — рассуждает Дмитрий Мишин.
Абсурдная история легендарной ямы на Котовского даже вдохновила сибирячку выпустить майки с ее изображением. Так она решила привлечь внимание жителей и чиновников к проблеме плохого благоустройства в Новосибирске.