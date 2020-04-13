Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что из 1 миллиона 20 тысяч трудоспособных жителей на работу сегодня, 13 апреля, вышли 770 тысяч человек.



Глава региона рассказал об этом во время утреннего оперативного совещания.



Ситуация управляемая

— В связи с достаточно управляемой ситуацией с распространением коронавируса и с целью поддержки бизнеса принято это решение, и с сегодняшнего дня разрешается работа целого ряда видов деятельности, в основном это сфера услуг. На сегодняшний день из 1 миллиона 20 тысяч жителей Новосибирской области трудоспособного возраста, то есть тех, кто в обычных условиях работают, на работу вышли 770 тысяч. Это почти 77% трудоспособного населения нашего региона. Считаем, что на данном этапе это возможно и оправдано. И в целом в ближайшее время расширять круг организаций, которым разрешена работа, пока преждевременно, — рассказал Андрей Травников.

