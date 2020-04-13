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Большая часть трудоспособных граждан сегодня вышла на работу

Большая часть трудоспособных граждан сегодня вышла на работу

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что из 1 миллиона 20 тысяч трудоспособных жителей на работу сегодня, 13 апреля, вышли 770 тысяч человек.

Глава региона рассказал об этом во время утреннего оперативного совещания.

Ситуация управляемая

— В связи с достаточно управляемой ситуацией с распространением коронавируса и с целью поддержки бизнеса принято это решение, и с сегодняшнего дня разрешается работа целого ряда видов деятельности, в основном это сфера услуг. На сегодняшний день из 1 миллиона 20 тысяч жителей Новосибирской области трудоспособного возраста, то есть тех, кто в обычных условиях работают, на работу вышли 770 тысяч. Это почти 77% трудоспособного населения нашего региона. Считаем, что на данном этапе это возможно и оправдано. И в целом в ближайшее время расширять круг организаций, которым разрешена работа, пока преждевременно, — рассказал Андрей Травников.

ТРЦ и кинотеатры пока открывать не планируют

В пятницу в Новосибирской области утвердили разделение муниципальных образований на группы риска распространения инфекции. В тех населённых пунктах, где риск невысок, с сегодняшнего дня разрешили очное обучение в школах. Также главы муниципалитетов могут направить заявки по разрешению деятельности некоторых предприятий. Андрей Травников объяснил, что возобновить работу тех организаций, где собирается большое количество людей, в ближайшее время он не видит возможным.

— К таким организациям однозначно относятся торгово-развлекательные центры, кинотеатры, различные другие развлекательные и культурные объекты. По этим видам деятельности в апреле мы вряд ли примем решение по возобновлению работы, — заявил губернатор.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время того же совещания сообщил, что в регионе снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.

— Учреждения здравоохранения работают в режиме повышенной готовности. Служба скорой помощи за неделю осуществила 16 тысяч 100 выездов. За истекшую неделю количество зарегистрированных случаев ОРВИ ниже эпидпорога почти на 20%. В среднем выявляем порядка 1200 человек в сутки. За последние 3 дня случаев зарегистрированных гриппа не выявлено, — рассказал глава Минздрава.

Андрей Травников сказал, что теперь у региона есть дополнительные силы для борьбы с коронавирусом.

— Как вы помните, с начала 2020 года мы усиленно боролись с распространением ОРВИ и гриппа. Для того, чтобы у нашей системы здравоохранения оставался резерв мощностей для борьбы с коронавирусом. Результат этой работы вы только что услышали, грипп у нас сошёл практически на нет. Количество случаев заболевания ОРВИ значительно снизилось. В связи с этим у нас сегодня есть возможность усилить работу по выявлению и лечению заболеваний ОРВИ. Почему это необходимо: потому что, как вы знаете, первые признаки заболевания Covid-19 очень схожи с заболеванием обычным вирусным ОРВИ. И для того, чтобы усилить нашу работу по противодействию распространению Covid-19, мы сейчас относиться будем к ОРВИ как к потенциальному коронавирусу, — объяснил губернатор.

Напомним, что на выходных стало известно о 17 новых заражённых, о 10 — в воскресенье, 12 апреля, а о 7 оперштаб сообщил в субботу. К понедельнику выявили ещё 8 заболевших коронавирусом. Мы следим за ситуацией в городе в онлайн-хронике.

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коронавирус в Новосибирскесамоизоляцияработа
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