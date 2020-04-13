— У одной пары белоплечих орланов в гнезде уже есть одно яйцо, — добавили в зоопарке.



Сейчас из-за угрозы распространения коронавируса зоопарк закрыт для посетителей. Ему в помощь выделят 27,5 миллиона из регионального бюджета. Эти средства необходимы, чтобы покрыть расходы на содержание животных.