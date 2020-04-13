В Новосибирском зоопарке птицы начали строить гнёзда — этим занимаются, в том числе белохвостые орланы и степные орлы.
— Это особое время в жизни пернатых. Они подчиняются инстинктам и всегда точно знают, когда пора начинать строительство. Птиц не может смутить окружение и погода. Даже если температуры еще минусовые и снега много, птицы безошибочно определяют, что время пришло, — рассказали в Новосибирском зоопарке.
Орнитологи снабжают птиц необходимым материалом. Сейчас активным строительством заняты белохвостые орланы и степные орлы. Готовы гнёзда у черных грифов и белоплечих орланов.
— У одной пары белоплечих орланов в гнезде уже есть одно яйцо, — добавили в зоопарке.
Сейчас из-за угрозы распространения коронавируса зоопарк закрыт для посетителей. Ему в помощь выделят 27,5 миллиона из регионального бюджета. Эти средства необходимы, чтобы покрыть расходы на содержание животных.