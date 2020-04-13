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Некоторые птицы только приступили к строительству гнёзд

Некоторые птицы только приступили к строительству гнёзд

В Новосибирском зоопарке птицы начали строить гнёзда — этим занимаются, в том числе белохвостые орланы и степные орлы.

— Это особое время в жизни пернатых. Они подчиняются инстинктам и всегда точно знают, когда пора начинать строительство. Птиц не может смутить окружение и погода. Даже если температуры еще минусовые и снега много, птицы безошибочно определяют, что время пришло, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Кто-то уже справился с работой

Кто-то уже справился с работой

Орнитологи снабжают птиц необходимым материалом. Сейчас активным строительством заняты белохвостые орланы и степные орлы. Готовы гнёзда у черных грифов и белоплечих орланов.

Пока зоопарк закрыт, на его обитателей можно смотреть только на фото

Пока зоопарк закрыт, на его обитателей можно смотреть только на фото

— У одной пары белоплечих орланов в гнезде уже есть одно яйцо, — добавили в зоопарке.

Сейчас из-за угрозы распространения коронавируса зоопарк закрыт для посетителей. Ему в помощь выделят 27,5 миллиона из регионального бюджета. Эти средства необходимы, чтобы покрыть расходы на содержание животных.

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