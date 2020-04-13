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Тема дня Еще 8 заболевших. Итого 46 новосибирцев с COVID-19
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Теперь в регионе 46 заболевших

Теперь в регионе 46 заболевших

В Новосибирской области ещё 8 человек заболело коронавирусом.

— На 9 утра 13 апреля количество инфицированных коронавирусом достигло 46 человек. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19. Круг контактов всех вновь выявленных пациентов определен. Медицинское наблюдение за ними установлено, — рассказали в оперштабе региона.


Два случая — завозные: пациенты были в Казахстане и Москве.

Один пациент — близкий родственник ранее заболевшего.

Пять человек никуда за пределы региона не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали.


В детской больнице № 3 сейчас под наблюдением врачей 23 ребенка с подозрением на COVID-19, случаев коронавируса пока не зафиксировано.

В инфекционной больнице № 1 сейчас находятся 102 пациента с подозрением на коронавирус, у 36 из них диагноз лабораторно подтвержден. При этом 10 пациентов уже были ранее выписаны.

В субботу губернатор подписал несколько постановлений. На работу разрешили выйти некоторым компаниям из сферы услуг, а также в регионе отменили весеннюю охоту. В Новосибирской области за выходные стало на 17 заболевших коронавирусом больше.

Мы рассказываем о том, что происходит в городе из-за распространения коронавируса, в онлайн-трансляции.

Если вы знаете заболевших коронавирусом или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону 8 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

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