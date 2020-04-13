В Новосибирской области ещё 8 человек заболело коронавирусом.
— На 9 утра 13 апреля количество инфицированных коронавирусом достигло 46 человек. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19. Круг контактов всех вновь выявленных пациентов определен. Медицинское наблюдение за ними установлено, — рассказали в оперштабе региона.
Два случая — завозные: пациенты были в Казахстане и Москве.
Один пациент — близкий родственник ранее заболевшего.
Пять человек никуда за пределы региона не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали.
В детской больнице
В инфекционной больнице
В субботу губернатор подписал несколько постановлений. На работу разрешили выйти некоторым компаниям из сферы услуг, а также в регионе отменили весеннюю охоту. В Новосибирской области за выходные стало на 17 заболевших коронавирусом больше.
Мы рассказываем о том, что происходит в городе из-за распространения коронавируса, в онлайн-трансляции.
Если вы знаете заболевших коронавирусом или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону