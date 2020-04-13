В Новосибирской области ещё 8 человек заболело коронавирусом.



— На 9 утра 13 апреля количество инфицированных коронавирусом достигло 46 человек. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19. Круг контактов всех вновь выявленных пациентов определен. Медицинское наблюдение за ними установлено, — рассказали в оперштабе региона.



Два случая — завозные: пациенты были в Казахстане и Москве.

Один пациент — близкий родственник ранее заболевшего.

Пять человек никуда за пределы региона не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали.