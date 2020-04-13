Новосибирцы встали в утреннюю пробку на площади Труда

Новосибирцы сегодня утром встали в пробку на площади Труда, несмотря на то, что в городе началась третья неделя ограничений.



— На площади Труда сегодня традиционная пробка. Фото сделано из окна автобуса, — рассказал читатель НГС и прислал фото в редакцию.

Сервис 2Gis оценивает ситуацию на дорогах в 4 балла и показывает затруднение движения по улицам Ватутина, Станиславского, а также на Димитровском мосту.