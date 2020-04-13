Новосибирцы встали в утреннюю пробку на площади Труда

Новосибирцы сегодня утром встали в пробку на площади Труда, несмотря на то, что в городе началась третья неделя ограничений.
— На площади Труда сегодня традиционная пробка. Фото сделано из окна автобуса, — рассказал читатель НГС и прислал фото в редакцию.
Сервис 2Gis оценивает ситуацию на дорогах в 4 балла и показывает затруднение движения по улицам Ватутина, Станиславского, а также на Димитровском мосту.
В субботу губернатор подписал несколько постановлений. На работу разрешили выйти некоторым компаниям из сферы услуг, а также в регионе отменили весеннюю охоту. В Новосибирской области за выходные стало на 17 заболевших коронавирусом больше.
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