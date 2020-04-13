В Новосибирске выявили 8 новых случаев коронавируса (хроника)

Новосибирцам придётся сидеть дома еще около трех недель (если не будут приняты другие решения). Жизнь большинства из нас сильно изменилась, и приходится подстраиваться под новые правила. Из любой ситуации можно извлечь выгоду, поэтому мы собрали лайфхаки от интроверта, психолога и сексолога, как провести самоизоляцию с пользой.
Немного отвлечёмся от новостей про коронавирус.
Птицы Новосибирского зоопарка приступили к строительству гнёзд.
— Это особое время в жизни пернатых. Они подчиняются инстинктам и всегда точно знают, когда пора начинать строительство. Птиц не может смутить окружение и погода. Даже если температуры еще минусовые и снега много, птицы безошибочно определяют, что время пришло, — рассказали в Новосибирском зоопарке. — В настоящее время уже готовы гнезда у черных грифов и белоплечих орланов. У одной пары белоплечих орланов в гнезде уже есть одно яйцо. Сейчас строительством гнезд заняты белохвостые орланы и степные орлы.
Новосибирск карантинит третью неделю — часть горожан работает в хоум-офисах, часть строго соблюдает самоизоляцию в ущерб работе и зарплате. Но есть герои, профессии которых не позволяют перейти на удалёнку. Мы поговорили с теми, кто стойко остается на своих рабочих местах в условиях пандемии коронавируса.
Чем заняться дома? Новосибирцы выкладывают разные видео в Instagram, как проводят время. Например, играют в жмурки.
Подробности о новых заболевших.
Два случая — завозные: заболевшие приехали из Казахстана и Москвы.
Один пациент — близкий родственник ранее заболевшего.
Пять человек никуда за пределы Новосибирской области не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали.
В детской больнице №3 сейчас находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.
В Новосибирске выявили восемь новых заболевших коронавирусом
По данным оперативного штаба Новосибирской области на 9 утра 13 апреля количество инфицированных коронавирусом достигло 46. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19. Круг контактов всех вновь выявленных пациентов определен. Медицинское наблюдение за ними установлено.
Если вы знаете заболевшего коронавирусом или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, то свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону 8 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.
Многие новосибирцы не теряют чувство юмора.
Чтобы точно не набрать лишних килограммов, можно вместо еды решать полезные тесты по понедельникам. Но если вы хотите перед этим как следует подкрепиться, не лишним будет узнать, какие продукты меньше всего отложатся в боках (а значит, их можно съесть больше!), а какая еда превратит вас в пышку года.
Новосибирск вошел в число городов-миллионников, в которых хуже всего соблюдают режим самоизоляции. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты» в разделе «Карта самоизоляции». На карте и в сводной таблице, составленной на основе ее показаний, продемонстрировано, насколько добросовестно жители российских городов самоизолируются.
В Новосибирске продолжается режим домашней самоизоляции, который заставляет горожан сильнее ценить каждый метр своей квартиры. Кто-то уже переместился на балкон — там они проводят домашние тренировки, фотосессии, а иногда и прогулки (а что — на безрыбье, как говорится).
А как вы проводите свободное время на балконе? Может быть, вы ежедневно завтракаете там? Или устраиваете пикники с шашлыками? Или начали глобальный ремонт на балконе и превратили его в хоум-офис?
Редакция НГС ждет ваши фото и видео! Автору самого интересного, красивого, забавного фото или видео мы подарим полезный и незаменимый во время самоизоляции приз. Ваши материалы мы принимаем до 16 апреля, а затем сделаем подборку и покажем, что прислали нам читатели.
Поделиться фото или видео можно через мессенджеры (WhatsApp и Telegram) по телефону +7 923 113–47–38, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
Что произошло в городе за субботу — воскресенье?
- В Новосибирской области за выходные стало на 17 заболевших больше.
- В субботу губернатор подписал несколько постановлений. На работу разрешили выйти некоторым компаниям из сферы услуг, а также в регионе отменили весеннюю охоту.
- Эксперты утверждают, что во всём мире коронавирус опаснее всего для людей преклонного возраста. Тем не менее на улицах Новосибирска среди множества куда-то спешащих людей немало пожилых. Журналисты НГС решили узнать у них, почему им не сидится дома, куда они идут и боятся ли заболеть;
- Горожане начали делиться друг с другом историями, как их чуть не оштрафовали или оштрафовали. Как именно сотрудники полиции проверяют случайных прохожих, какие штрафы выписывают и по каким статьям — разбираемся вместе;
- О том, как коронавирус помогает сибирякам набирать лайки в соцсетях и отмазываться перед своими вторыми половинками, рассуждает в своей авторской колонке журналист НГС Алёна Истомина;
- Мошенники оперативно отреагировали на ужесточение ответственности за нарушение режима из-за коронавируса. Абоненты в разных регионах страны стали получать СМС, где говорится, что они якобы нарушили карантинный режим;
Роспотребнадзор разработал полезную памятку по вопросам защиты прав потребителей с учётом пандемии. В ней — ответы на вопросы и образцы заявлений, которые требуются в ситуациях, связанных с отказом потребителей от туристских, транспортных, посреднических и других услуг.
Памятка — по ссылке.
3 апреля Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах из-за ситуации с коронавирусом. Согласно документу, заёмщики, если у них сумма кредита не превышает 1,5 миллиона рублей и они смогут подтвердить банку, что их доход за месяц снизился на 30% и больше по сравнению со среднемесячным за прошлый год, могут получить отсрочку сроком до полугода. Многие новосибирцы столкнулись с проблемой: те, у кого нет официального дохода, не могут подтвердить, что он у них сократился. С какими ещё сложностями сталкиваются ипотечники из-за коронавируса — они рассказали журналисту НГС.
По данным «Яндекс.Карты» в мире сейчас зарегистрировано 1 760 207 случаев заражения коронавирусом. Умерло 108 437 тысяч человек, выздоровело 402 321.
Сегодня на работы вышли работники многих сфер услуг. Постановление об этом губернатор подписал в субботу.
Вы сегодня работаете
Напоминаем вам несколько важных ссылок:
- постановление губернатора о том, какие ещё сферы теперь могут работать в регионе;
- режим самоизоляции в регионе официально продлили до 30 апреля;
- как выглядит справка для работающих жителей Новосибирской области можно посмотреть и скачать здесь.
Сначала немного статистики.
Сейчас в России, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в стране зарегистрировано 15 770 случаев заболевания. Из них 2186 человек заболели за последние сутки. Всего в России выздоровело 1291 человек. Умерло 130.
В Новосибирской области, по данным оперштаба региона, 38 заболевших. Умерших нет, 10 выздоровевших. На карантине находятся 1604 человек, сняты с наблюдения 9004.