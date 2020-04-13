Рэпер Алексей Долматов, известный всем под псевдонимом Гуф, пожертвовал новосибирскому приюту для собак 100 тысяч рублей. Об этом исполнитель сообщил в своём Instagram, когда в очередной раз вышел в прямой эфир.
— Я обещал, что помогу собакам. Мы нашли первый попавшийся приют... ну, не первый попавшийся — мы увидели новость. Короче, в Новосибирске есть приют «Верный друг», у него осталось корма собакам на пару дней. Я отправил туда 100 тысяч рублей — не понтуюсь этим, а просто как факт, что я что-то сделал, что обещал, — сообщил он.
Ранее Гуфа обвиняли в жестоком обращении с животными. Во время очередного прямого эфира он выгуливал свою овчарку по кличке Гуччи, пёс увидел на дороге других собак и набросился на них. Рэпер не пытался их разнять, а просто снимал драку на камеру. Зоозащитники обвинили Долматова в жестоком обращении с животными и написали 3700 заявлений в полицию.
В ответ на это Алексей Долматов написал в своём Instagram:
— У меня всю жизнь собаки. Все мои близкие знают, как я люблю животных. Соседские собаки были без поводка. Ни одна собака при съёмках данного видео не пострадала. У соседей ко мне нет никаких претензий. Приезжала полиция, к ним поступила 1000 вызовов. Успокойтесь. Живите дружно. Извиниться могу только за то, что снимал это на камеру, — высказался он.
В феврале Гуф второй раз подряд отменил концерт в Новосибирске из-за состояния здоровья.