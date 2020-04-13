Рэпер Алексей Долматов, известный всем под псевдонимом Гуф, пожертвовал новосибирскому приюту для собак 100 тысяч рублей. Об этом исполнитель сообщил в своём Instagram, когда в очередной раз вышел в прямой эфир.

— Я обещал, что помогу собакам. Мы нашли первый попавшийся приют... ну, не первый попавшийся — мы увидели новость. Короче, в Новосибирске есть приют «Верный друг», у него осталось корма собакам на пару дней. Я отправил туда 100 тысяч рублей — не понтуюсь этим, а просто как факт, что я что-то сделал, что обещал, — сообщил он.