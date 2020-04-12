По данным оперативного штаба на 12 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено ещё 10 новых случаев. Под медицинским наблюдением находятся 1604 человека, а 9004 жителя региона уже сняты с наблюдения. Также за прошедшие сутки в области зарегистрировано 770 обращений по поводу ОРВИ и гриппа, из них госпитализировано 30 человек.
Что произошло в городе за сутки?
- Новосибирск карантинит вторую неделю — часть горожан работает в хоум-офисах, часть строго соблюдает самоизоляцию в ущерб работе и зарплате. Но есть герои, профессии которых не позволяют перейти на удалёнку. Анастасия Миронова поговорила с теми, кто стойко остается на своих рабочих местах в условиях пандемии коронавируса;
- эксперты утверждают, что во всём мире коронавирус опаснее всего для людей преклонного возраста — среди них самая высокая статистика смертности. И хотя самоизолироваться власти и медики рекомендуют вообще всем, пенсионеров эта рекомендация касается в первую очередь. Тем не менее на улицах Новосибирска среди множества куда-то спешащих людей немало пожилых. Журналисты НГС решили узнать у них, почему им не сидится дома, куда они идут и боятся ли заболеть;
- дети и их родители жалуются на большой объем заданий и видеоуроки, которые учителя присылают им по Сети (список жалоб тут). Учителя, которые готовят эти задания, а потом их ещё и проверяют, тоже не в восторге. Мало того, что вычитывать домашние задания с компьютера просто нереально долго, так еще и система постоянно виснет. А то, что в одном классе 30 учеников и родители пишут с утра до ночи, никого не смущает. Журналист НГС поговорила с учителями, чтобы разобраться, кто прав. И вот что они ей рассказали;
- горожане начали делиться друг с другом историями, как их чуть не оштрафовали или оштрафовали. Как именно сотрудники полиции проверяют случайных прохожих, какие штрафы выписывают и по каким статьям — разбираемся вместе;
- о том, как коронавирус помогает сибирякам набирать лайки в соцсетях и отмазываться перед своими вторыми половинками, рассуждает в своей авторской колонке журналист НГС Алёна Истомина;
- мошенники оперативно отреагировали на ужесточение ответственности за нарушение режима из-за коронавируса. Абоненты в разных регионах страны стали получать СМС, где говорится, что они якобы нарушили карантинный режим;
- видеоролики с огромной очередью из машин скорой перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в подмосковных Химках завалили все соцсети. Внушительная пробка начала собираться в Химках еще в ночь на 11 апреля. Бригады везли в больницу пациентов по большей части с подозрением на коронавирус;
- фотограф из Новосибирска Юлия Савицкая придумала, как можно устраивать фотосессии во время карантина. Девушка решилась на эксперимент и устроила съёмку по видеосвязи;
- в Японии, как и во многих других странах, из-за пандемии коронавируса приостановили авиасообщение с Россией. Сейчас в этой стране находятся люди, которые не могут вернуться на родину. Среди них есть и жители Новосибирска. Корреспондент НГС поговорил с двумя сибиряками — они рассказали, как долго уже не могут вернуться домой, что им говорят в авиакомпаниях и в каких условиях они сейчас живут.
НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.