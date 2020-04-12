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Тема дня Коронавирус разогнался: 10 заболевших за сутки
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Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1604 человека

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1604 человека

По данным оперативного штаба на 12 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено ещё 10 новых случаев. Под медицинским наблюдением находятся 1604 человека, а 9004 жителя региона уже сняты с наблюдения. Также за прошедшие сутки в области зарегистрировано 770 обращений по поводу ОРВИ и гриппа, из них госпитализировано 30 человек.

Что произошло в городе за сутки?

НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.

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