По данным оперативного штаба на 12 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено ещё 10 новых случаев. Под медицинским наблюдением находятся 1604 человека, а 9004 жителя региона уже сняты с наблюдения. Также за прошедшие сутки в области зарегистрировано 770 обращений по поводу ОРВИ и гриппа, из них госпитализировано 30 человек.

Что произошло в городе за сутки?