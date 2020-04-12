В Японии, как и во многих других странах, из-за пандемии коронавируса приостановили авиасообщение с Россией. Сейчас в этой стране находятся люди, которые не могут вернуться на родину. Среди них есть и жители Новосибирска. Корреспондент НГС поговорил с двумя сибиряками — они рассказали, как долго уже не могут вернуться домой, что им говорят в авиакомпаниях и в каких условиях они сейчас живут.
— Я прилетел в Японию 16 февраля в командировку от Института ядерной физики СО РАН. Обратно должен был вернуться 5 апреля по маршруту Токио — Новосибирск. Во второй декаде марта мой рейс отменили, поэтому я поменял билеты, решил вернуться домой через Владивосток, но и этот рейс вскоре (27 марта) отменили. Меня регистрируют на другой рейс, уже 4 апреля, и, как можно догадаться, этот рейс опять отменяют, — рассказал корреспонденту НГС новосибирец.
Мужчина добавил, что ситуация до сих пор постоянно повторяется — сначала их регистрируют, а через несколько дней рейс отменяют.
— Изначально вылететь должен был авиакомпанией S7. В авиакомпании говорят, что все рейсы по вывозу граждан с 6 апреля утверждаются в оперативном штабе. Для регистрации на рейс нужно заполнить специальные формы на госуслугах — я это сделал. Сейчас проживаю на территории научного центра, в который был командирован, в специально предназначенном кампусе. Бытовых проблем не испытываю. Несколько недель назад все рабочие совещания стали проводиться удаленно, а с 13 апреля большинство сотрудников центра переведены на дистанционную работу (там, где это возможно).
Сибиряк также рассказал, что паники среди населения не заметил. Но определенные изменения есть, например, уменьшилось число автобусных рейсов в аэропорт. Сейчас он проживает в городе Цукуба.
Ещё один житель Новосибирска рассказал, что он до сих пор не знает, когда сможет вылететь в Россию.
— Коллега в Японии с середины февраля, я — с первых чисел марта. Как только ситуация стала набирать критические обороты и было отменено регулярное авиасообщение, мы поменяли наши билеты на 5 апреля во Владивосток, так как осталось всего 2 варианта: Токио — Москва и Токио — Владивосток. Из Владивостока планировали вернуться в Новосибирск. Изначально анонсировалось, что вывозные рейсы будут функционировать до 9 апреля, поэтому мы считали, что 5 апреля выглядит безопасной датой. Но в начале месяца вывозные рейсы были временно отменены, поэтому мы не могли улететь 5 апреля, — рассказал он.
Сейчас сибиряки, как и все остальные, ждут любого рейса, которым можно бы было улететь в Россию. По словам новосибирцев, сколько сейчас в Японии туристов именно из Новосибирска — непонятно.
Несколько дней назад НГС писал о туристах, застрявших в Таиланде, — в консульстве им не дают никакой информации, а местные гостиницы отказываются селить.