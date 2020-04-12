Мужчина добавил, что ситуация до сих пор постоянно повторяется — сначала их регистрируют, а через несколько дней рейс отменяют.

— Изначально вылететь должен был авиакомпанией S7. В авиакомпании говорят, что все рейсы по вывозу граждан с 6 апреля утверждаются в оперативном штабе. Для регистрации на рейс нужно заполнить специальные формы на госуслугах — я это сделал. Сейчас проживаю на территории научного центра, в который был командирован, в специально предназначенном кампусе. Бытовых проблем не испытываю. Несколько недель назад все рабочие совещания стали проводиться удаленно, а с 13 апреля большинство сотрудников центра переведены на дистанционную работу (там, где это возможно).

Сибиряк также рассказал, что паники среди населения не заметил. Но определенные изменения есть, например, уменьшилось число автобусных рейсов в аэропорт. Сейчас он проживает в городе Цукуба.

Ещё один житель Новосибирска рассказал, что он до сих пор не знает, когда сможет вылететь в Россию.

— Коллега в Японии с середины февраля, я — с первых чисел марта. Как только ситуация стала набирать критические обороты и было отменено регулярное авиасообщение, мы поменяли наши билеты на 5 апреля во Владивосток, так как осталось всего 2 варианта: Токио — Москва и Токио — Владивосток. Из Владивостока планировали вернуться в Новосибирск. Изначально анонсировалось, что вывозные рейсы будут функционировать до 9 апреля, поэтому мы считали, что 5 апреля выглядит безопасной датой. Но в начале месяца вывозные рейсы были временно отменены, поэтому мы не могли улететь 5 апреля, — рассказал он.

