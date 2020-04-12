Фотограф из Новосибирска, Юлия Савицкая, придумала, как можно устраивать фотосессии во время карантина. Девушка решилась на эксперимент и устроила съёмку по видеосвязи.
— Когда наступили дни самоизоляции и съёмки одна за одной отменялись (переносились на неопределенный срок), мне стало очень грустно. Просматривая сторис своих знакомых, я увидела Машино видео (модель на фотографиях), в котором она только-только сделала макияж и рассказывала о процессе. Я сначала пожалела, что не могу устроить Маше фотосессию, а потом меня осенило — я ведь могу сделать это по видеосвязи! — рассказала корреспонденту НГС Юлия Савицкая.
Девушки обговорили все детали: одежду, настроение, локацию (выбрали красивую солнечную сетку от окон на стене). Юлия подготовила примеры позировок, потому что понимала, что они ограничены экранами. Фотограф показала все заготовки своей модели, рассказала что хочет получить в итоге, включила подходящую музыку, подсказала куда именно поставить телефон и под каким углом направить его на себя — и начала делать скриншоты, попутно поправляя словами Машины руки-ноги.
Также Юлия Савицкая добавила, что несколько семей решили провести фотосессию «дома на диване».
— И это тоже круто! Я бы такую фотографию семьи обязательно поставила в рамочку, — сказала она.
Ещё один фотограф начал проводить онлайн-фотосессии: бывшая жительница Новосибирска, Влада Ипатьева, нашла новый способ работы во время пандемии коронавируса. Она стала делать снимки с помощью веб-камеры через FaceTime.