Фотограф из Новосибирска, Юлия Савицкая, придумала, как можно устраивать фотосессии во время карантина. Девушка решилась на эксперимент и устроила съёмку по видеосвязи.



— Когда наступили дни самоизоляции и съёмки одна за одной отменялись (переносились на неопределенный срок), мне стало очень грустно. Просматривая сторис своих знакомых, я увидела Машино видео (модель на фотографиях), в котором она только-только сделала макияж и рассказывала о процессе. Я сначала пожалела, что не могу устроить Маше фотосессию, а потом меня осенило — я ведь могу сделать это по видеосвязи! — рассказала корреспонденту НГС Юлия Савицкая.