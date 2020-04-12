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Юлия рассказала, что было очень весело, интересно, у девушек взлетело настроение и они зарядились энергией

Юлия рассказала, что было очень весело, интересно, у девушек взлетело настроение и они зарядились энергией

Фотограф из Новосибирска, Юлия Савицкая, придумала, как можно устраивать фотосессии во время карантина. Девушка решилась на эксперимент и устроила съёмку по видеосвязи.

— Когда наступили дни самоизоляции и съёмки одна за одной отменялись (переносились на неопределенный срок), мне стало очень грустно. Просматривая сторис своих знакомых, я увидела Машино видео (модель на фотографиях), в котором она только-только сделала макияж и рассказывала о процессе. Я сначала пожалела, что не могу устроить Маше фотосессию, а потом меня осенило — я ведь могу сделать это по видеосвязи! — рассказала корреспонденту НГС Юлия Савицкая.

Да, технически эти фотографии далеки от тех, которые я снимаю на свою камеру, но эмоционально они потрясающие!&nbsp;

Да, технически эти фотографии далеки от тех, которые я снимаю на свою камеру, но эмоционально они потрясающие! 

После того, как Юлия рассказала об этом опыте и показала результат в своих сторис, ей пишут люди, записываются на такой формат съёмок

После того, как Юлия рассказала об этом опыте и показала результат в своих сторис, ей пишут люди, записываются на такой формат съёмок

Девушки обговорили все детали: одежду, настроение, локацию (выбрали красивую солнечную сетку от окон на стене). Юлия подготовила примеры позировок, потому что понимала, что они ограничены экранами. Фотограф показала все заготовки своей модели, рассказала что хочет получить в итоге, включила подходящую музыку, подсказала куда именно поставить телефон и под каким углом направить его на себя — и начала делать скриншоты, попутно поправляя словами Машины руки-ноги.

Девушка&nbsp;решила сделать чисто символическую стоимость — всего 500 рублей

Девушка решила сделать чисто символическую стоимость — всего 500 рублей

Фотограф считает, что такой формат съёмок — это не заработок, а общественный вклад

Фотограф считает, что такой формат съёмок — это не заработок, а общественный вклад

Такие фотографии — гуманитарная помощь по поднятию настроения, заряд невероятного позитива и любви к себе, считает фотограф

Такие фотографии — гуманитарная помощь по поднятию настроения, заряд невероятного позитива и любви к себе, считает фотограф

Также Юлия Савицкая добавила, что несколько семей решили провести фотосессию «дома на диване».

— И это тоже круто! Я бы такую фотографию семьи обязательно поставила в рамочку, — сказала она.

Ещё один фотограф начал проводить онлайн-фотосессии: бывшая жительница Новосибирска, Влада Ипатьева, нашла новый способ работы во время пандемии коронавируса. Она стала делать снимки с помощью веб-камеры через FaceTime.

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фотограф из Новосибирскадомашний карантин
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