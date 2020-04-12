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В среду и четверг возможны осадки, в остальные дни будет пасмурно, а во вторник и воскресенье — облачно с прояснениями

В среду и четверг возможны осадки, в остальные дни будет пасмурно, а во вторник и воскресенье — облачно с прояснениями

Следующая неделя обещает быть теплой. Как сообщили корреспонденту НГС в Западно-Сибирском Гидрометцентре, в понедельник, 13 апреля, осадков не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Ночью температура воздуха около 0, а днем — +12... +14 градусов.

В течение недели дневная температура воздуха будет колебаться от +11 до +18 градусов, ночная — от +2 до +5. К середине недели похолодает, а к концу — вновь потеплеет, и самым теплым днем на этой неделе станет воскресенье: по данным «Яндекс.Погоды», днем температура воздуха поднимется до +18 градусов.

В среду и четверг, 15 и 16 апреля, возможны осадки, в остальные дни будет просто пасмурно, а во вторник и воскресенье — облачно с прояснениями. Сильного ветра на неделе не ожидается, только в четверг он достигнет максимальной за эти семь дней скорости — 5,7 метра в секунду. Остальные дни будут еще спокойнее.

Актуальным в связи с погодными условиями с одной стороны и режимом самоизоляции с другой становится вопрос возможности поездки на дачу на выходные. Мы узнали, что думают об этом специалисты горячей линии 112 и регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции — их мнения разделились.

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