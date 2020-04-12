Следующая неделя обещает быть теплой. Как сообщили корреспонденту НГС в Западно-Сибирском Гидрометцентре, в понедельник, 13 апреля, осадков не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Ночью температура воздуха около 0, а днем — +12... +14 градусов .



В течение недели дневная температура воздуха будет колебаться от +11 до +18 градусов, ночная — от +2 до +5. К середине недели похолодает, а к концу — вновь потеплеет, и самым теплым днем на этой неделе станет воскресенье: по данным «Яндекс.Погоды», днем температура воздуха поднимется до +18 градусов.