Двоечник по самоизоляции: Новосибирск хуже всех российских городов-миллионников соблюдает режим

Новосибирск вошел в число городов миллионников, в которых хуже всего соблюдают режим самоизоляции. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты» в разделе «Карта самоизоляции». На карте и в сводной таблице, составленной на основе ее показаний, продемонстрировано, насколько добросовестно жители российских городов самоизолируются.
Каждому городу, который отмечен на карте, присвоено свое значения индекса самоизоляции —интегрированного показатель, который рассчитан на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса.Так, балл от 0 до 2,4 говорит о том, что на улице города очень много людей, от 2.5 до 3.9 — на улице много людей, а 4-5 баллов — на улице почти никого.
На сегодня, 12 апреля, Новосибирск находятся на последнем из 15 возможных мест по индексу самоизоляции. В нашем городе он составляет 3,7, что означает, что на улицах мегаполиса пускай не очень, но все же много людей. Немного выше в рейтинге находятся Красноярск и Москва — здесь индекс самоизоляции составляет ровно четыре балла, то есть, людей на улицах этих городов мало.
А за месяц с 13 марта по 12 апреля Новосибирск делит последнюю, 12 строчку рейтинга с тремя другими миллионниками — Челябинском, Самарой и Волгоградом. Индекса самоизоляции в каждом из них — 3,3 балла, что опять указывает на большое количество людей на улицах городов.
Раньше мы рассказывали, где в Новосибирске остались пробки, несмотря на режим самоизоляции.