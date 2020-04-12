Двоечник по самоизоляции: Новосибирск хуже всех российских городов-миллионников соблюдает режим

На сегодня, 12 апреля, Новосибирск находятся на последнем из 15 возможных мест по индексу самоизоляции. В нашем городе он составляет 3,7, что означает, что на улицах мегаполиса пускай не очень, но все же много людей. Немного выше в рейтинге находятся Красноярск и Москва — здесь индекс самоизоляции составляет ровно четыре балла, то есть, людей на улицах этих городов мало.

А за месяц с 13 марта по 12 апреля Новосибирск делит последнюю, 12 строчку рейтинга с тремя другими миллионниками — Челябинском, Самарой и Волгоградом. Индекса самоизоляции в каждом из них — 3,3 балла, что опять указывает на большое количество людей на улицах городов.

Раньше мы рассказывали, где в Новосибирске остались пробки, несмотря на режим самоизоляции.