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Не верьте всему, что приходит в телефон

Не верьте всему, что приходит в телефон

Мошенники оперативно отреагировали на ужесточение ответственности за нарушение режима из-за коронавируса. Абоненты в разных регионах страны стали получать СМС, где говорится, что они якобы нарушили карантинный режим, сообщает Свердловский оперативный штаб.

Мошенники ссылаются на действующую статью 20.6.1 КоАП РФ и требуют оплатить штраф, отправив 4000 рублей на указанный номер. В случае неуплаты грозят возбуждением уголовного дела.

Фейковое сообщение может прийти и с указанием другого номера, будьте бдительны

Фейковое сообщение может прийти и с указанием другого номера, будьте бдительны

Если вы тоже получали сообщения о том, что якобы нарушили условия самоизоляции, не торопитесь оплачивать «штраф». Лучше посмотрите, какие еще популярные схемы используют мошенники в условиях коронавируса. Выписать штраф в настоящее время вам могут только лично, если полицейские задержали вас на улице.

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мошенникикоронавирускарантин
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