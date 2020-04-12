Толпы людей пришли освятить вербы к Вознесенскому собору — смотрите, как это было

Православные христиане отмечают сегодня Вербное воскресенье. Несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, а также убедительные рекомендации не создавать большие скопления людей в городе, верующие новосибирцы идут в церкви и храмы, чтобы освятить веточки вербы. Наш фотограф Александр Ощепков побывал в Вознесенском соборе — посмотри, сколько людей пришло сюда.
Напомним, ранее новосибирцы потребовали запретить верующим ходить в храмы на Пасху у губернатора НСО, который разрешил людям собираться в церквях в грядущие праздники.