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Толпы людей пришли освятить вербы к Вознесенскому собору — смотрите, как это было

Верующие новосибирцы идут в церкви и храмы, чтобы освятить веточки вербы

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В прошлые года, конечно, приходило больше людей, но и в этот раз их немало

В прошлые года, конечно, приходило больше людей, но и в этот раз их немало

Православные христиане отмечают сегодня Вербное воскресенье. Несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, а также убедительные рекомендации не создавать большие скопления людей в городе, верующие новосибирцы идут в церкви и храмы, чтобы освятить веточки вербы. Наш фотограф Александр Ощепков побывал в Вознесенском соборе — посмотри, сколько людей пришло сюда.

Люди стоят в ожидании начала обряда освящения

Люди стоят в ожидании начала обряда освящения

Многие пришли с целыми охапками ивовых ветвей разных видов

Многие пришли с целыми охапками ивовых ветвей разных видов

Находясь в толпе, люди все-таки помнят о правилах безопасности&nbsp;— многие пришли в защитных масках. Но далеко не все

Находясь в толпе, люди все-таки помнят о правилах безопасности — многие пришли в защитных масках. Но далеко не все

На входе храм висит напоминание о применении защитных масок и о соблюдении дистанции. Судя по выходящим из собора, первое правило соблюдают немногие. Что-то подсказывает, что и со вторым могут быть проблемы

На входе храм висит напоминание о применении защитных масок и о соблюдении дистанции. Судя по выходящим из собора, первое правило соблюдают немногие. Что-то подсказывает, что и со вторым могут быть проблемы

Среди пришедших есть и маленькие дети

Среди пришедших есть и маленькие дети

На улице о соблюдении социальной дистанции речи точно не идет&nbsp;— люди стоят буквально впритык к друг другу и все вербы как будто бы сливаются в единый букет

На улице о соблюдении социальной дистанции речи точно не идет — люди стоят буквально впритык к друг другу и все вербы как будто бы сливаются в единый букет

С чем точно сегодня повезло прихожанам, так это с погодой&nbsp;— день выдался теплым, безоблачным и очень солнечным

С чем точно сегодня повезло прихожанам, так это с погодой — день выдался теплым, безоблачным и очень солнечным

А вот сколько людей сегодня в Храме во имя Преподобного Амвросия Оптинского на Затулинском жилмассиве

А вот сколько людей сегодня в Храме во имя Преподобного Амвросия Оптинского на Затулинском жилмассиве

Напомним, ранее новосибирцы потребовали запретить верующим ходить в храмы на Пасху у губернатора НСО, который разрешил людям собираться в церквях в грядущие праздники.

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Вербное воскресеньехрамырелигиозный праздник
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