Запертую в автомобиле рыдающую двухлетнюю девочку спасли в Новосибирске

— Не оставляйте детей одних в автомобиле и не забывайте ключи в замке зажигания. В случае, если сработала сигнализация и двери автомобиля заблокировались, не теряйте время и вызывайте специалистов. Объясните точное место парковки автомобиля и, пока спасатели едут, поговорите с ребёнком через стекло. Постарайтесь успокоить малыша, отвлечь его. Не паникуйте сами, — советуют спасатели МАСС.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам 112 или 231-06-49.

Похожий случай произошел в декабре прошлого года — спасатели достали двухлетнего ребенка из заблокированного автомобиля на улице Кирова и передали взволнованной матери.

