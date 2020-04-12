Запертую в автомобиле рыдающую двухлетнюю девочку спасли в Новосибирске

Из автомобильного плена вызволили маленькую девочку спасатели на улице Вознесенской в Кировском районе Новосибирска. Легковушка во дворе дома заблокировалась, когда ребенок находился в ней один. Девочка сидела на переднем сиденье и громко плакала, а родители ничем не могли ей помочь.
Сообщение о происшествии поступило на телефон оперативного дежурного МАСС во второй половине дня вчера, 11 апреля. Экипаж оперативно выехал по названному адресу. Вскоре спасатели прибыли на место и быстро разблокировали автомобиль. Девочку 2018 года рождения передали родителям.
— Не оставляйте детей одних в автомобиле и не забывайте ключи в замке зажигания. В случае, если сработала сигнализация и двери автомобиля заблокировались, не теряйте время и вызывайте специалистов. Объясните точное место парковки автомобиля и, пока спасатели едут, поговорите с ребёнком через стекло. Постарайтесь успокоить малыша, отвлечь его. Не паникуйте сами, — советуют спасатели МАСС.
В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам 112 или 231-06-49.
Похожий случай произошел в декабре прошлого года — спасатели достали двухлетнего ребенка из заблокированного автомобиля на улице Кирова и передали взволнованной матери.