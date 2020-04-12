В Новосибирске будут судить 65-летнюю пенсионерку, которая украла в одном из местных МФЦ айфон, забытый другим посетителем. Когда тот вернулся за оставленным гаджетом, он не нашел его и обратился в полицию. По его заявлению возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Украденный айфон стоил 40 тысяч рублей.
Накануне полицейские задержали подозреваемую. Оказалось, что пенсионерка живет в Заельцовском районе города, а в МФЦ приходила за справкой об отсутствии судимости. Женщина созналась в краже и вернула айфон.
– В соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса РФ, человек, который нашел оставленные кем-то вещи, такие как сотовый телефон, документы, деньги и другое, должен вернуть их законному владельцу, а если он неизвестен – обратиться в полицию или орган местного самоуправления и сообщить о найденном. В противном случае гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 158 Уголовного кодекса РФ за хищение чужого имущества, – напоминают полицейские.
А вот другой новосибирец своровал по-крупному — молодой человек похитил с карты матери миллион рублей и купил три машины.