В Новосибирске будут судить 65-летнюю пенсионерку, которая украла в одном из местных МФЦ айфон, забытый другим посетителем. Когда тот вернулся за оставленным гаджетом, он не нашел его и обратился в полицию. По его заявлению возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Украденный айфон стоил 40 тысяч рублей.



Накануне полицейские задержали подозреваемую. Оказалось, что пенсионерка живет в Заельцовском районе города, а в МФЦ приходила за справкой об отсутствии судимости. Женщина созналась в краже и вернула айфон.

