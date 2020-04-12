12 апреля воскресенье
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 1/10
usd 73.75
eur 80.74
Тема дня Коронавирус разогнался: 10 заболевших за сутки
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 1/10
usd 73.75
eur 80.74

Все новости

Все новости
После прогулки мальчик отказался идти домой и пошел кататься на общественном транспорте

После прогулки мальчик отказался идти домой и пошел кататься на общественном транспорте

Пропавшего вчера, 11 апреля, в новосибирском Академгородке ребенка нашли в Бердске. Он остался в магазине после его закрытия, сообщили корреспонденту НГС в полиции.

Накануне 8-летний Максим выгуливал с мамой собаку во дворе. Когда мама стала заводить пса домой, мальчик не пошел с ней, а когда женщина вернулась обратно, ребенка уже не было во дворе.

В поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Нашли ребенка поздно ночью.

— Мальчика нашли в Бердске. Он убежал погулять, катался на общественном транспорте и уехал в Бердск. Там он зашел в магазин, в котором остался после закрытия. Около часа ночи его нашли сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие на сработку тревожной сигнализации. Выехавшие на место полицейские доставили ребенка маме, которая ранее заявила о его уходе. Раньше мальчик уже уходил уже из дома, по нашим данным, не раз. Он состоит на учете в ПДН отдела полиции №10 «Советский». Мать ребенка опросили, сейчас проводится проверка по факту происшествия. Мальчик здоров, противоправных действий в отношении его не совершалось, — сообщил корреспонденту НГС начальник отделения организации взаимодействия со СМИ майор внутренней службы Антон Сурнин.

На этой неделе в Новосибирске завершились поиски туриста, который осенью ушёл из хостела и пропал. Молодого человека нашли погибшим.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Академгородокпропал ребенокребенок нашелся
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (44)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!