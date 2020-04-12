Пропавшего вчера, 11 апреля, в новосибирском Академгородке ребенка нашли в Бердске. Он остался в магазине после его закрытия, сообщили корреспонденту НГС в полиции.



Накануне 8-летний Максим выгуливал с мамой собаку во дворе. Когда мама стала заводить пса домой, мальчик не пошел с ней, а когда женщина вернулась обратно, ребенка уже не было во дворе.



В поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Нашли ребенка поздно ночью.



— Мальчика нашли в Бердске. Он убежал погулять, катался на общественном транспорте и уехал в Бердск. Там он зашел в магазин, в котором остался после закрытия. Около часа ночи его нашли сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие на сработку тревожной сигнализации. Выехавшие на место полицейские доставили ребенка маме, которая ранее заявила о его уходе. Раньше мальчик уже уходил уже из дома, по нашим данным, не раз. Он состоит на учете в ПДН отдела полиции №10 «Советский». Мать ребенка опросили, сейчас проводится проверка по факту происшествия. Мальчик здоров, противоправных действий в отношении его не совершалось, — сообщил корреспонденту НГС начальник отделения организации взаимодействия со СМИ майор внутренней службы Антон Сурнин.