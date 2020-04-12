За последние сутки в Новосибирске зарегистрировано ещё 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб. Из них три женщины и семь мужчин.

— Семь случаев – контакты с инфицированными пациентами, выявленными раньше. Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали. И один пациент – иногородний водитель грузовика. Он ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Круг их контактов определен, медицинское наблюдение за всеми установлено, — говорится в сообщении.