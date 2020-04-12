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Тема дня Коронавирус разогнался: 10 заболевших за сутки
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Таким образом, диагноз лабораторно подтвержден у 28 человек

Таким образом, диагноз лабораторно подтвержден у 28 человек

За последние сутки в Новосибирске зарегистрировано ещё 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб. Из них три женщины и семь мужчин.

— Семь случаев – контакты с инфицированными пациентами, выявленными раньше. Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали. И один пациент – иногородний водитель грузовика. Он ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Круг их контактов определен, медицинское наблюдение за всеми установлено, — говорится в сообщении.

Кроме того, в детской больнице №3 сейчас 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционной больнице №1 81 пациент с подозрением на коронавирус, у 38 человек диагноз лабораторно подтвержден. 10 пациентов с коронавирусом уже здоровы и выписаны.

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коронавирус в НовосибирскеCOVID-19
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