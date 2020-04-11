14 апреля вторник
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 0/10
usd 73.75
eur 80.74
Тема дня Почему у нас всплеск заболевших коронавирусом
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 0/10
usd 73.75
eur 80.74

Все новости

Все новости
Мальчик пропал сегодня&nbsp;

Мальчик пропал сегодня 

В Советском районе Новосибирска ищут 8-летнего пропавшего мальчика. Максим Ходько сегодня, 11 апреля, не вернулся домой с прогулки.

— Ребёнок с мамой вышел во двор выгулять собаку. Мальчик был на самокате. Когда мама повела собаку домой, он отказался идти. Мама решила завести собаку домой и выйти за ребёнком. Но его уже во дворе не было. Ребёнок очень активный. В прошлом месяце мальчик уже терялся, но тогда мама его нашла достаточно быстро сама. В нынешних условиях карантина и самоизоляции мы не объявляем большой активный поиск, но мы собираем автономные экипажи, двойки, которые при выезде общаются с координатором и отчитываются перед ним по телефону о выполнении задач. Наша задача — осмотр близлежащей территории: ТЦ, прилегающие к ним территории, парки, опрос круглосуточных маленьких магазинчиков, патрулирование и осмотр жилого фонда и подъездов, — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в распространении информации о ребёнке.

Приметы пропавшего: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет: тёмно-синяя куртка с рисунком, тёмно-синее трико, тёмно-синие сапожки, трикотажная чёрная шапка.

Также известно, что у мальчика с собой был самокат.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700–54–52 или по телефону 112.

Родственники, полиция, волонтёры и жители города до сих пор ищут 15-летнего подростка, который пропал 8 марта.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ6
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ11

Поделиться

Поделиться

пропал ребёнок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (93)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!