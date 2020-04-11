Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в распространении информации о ребёнке.



Приметы пропавшего: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.



Был одет: тёмно-синяя куртка с рисунком, тёмно-синее трико, тёмно-синие сапожки, трикотажная чёрная шапка.



Также известно, что у мальчика с собой был самокат.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700–54–52 или по телефону 112.



Родственники, полиция, волонтёры и жители города до сих пор ищут 15-летнего подростка, который пропал 8 марта.

