Новосибирск воскрес: хроника коронавируса в городе (онлайн)

Пока давайте вспомним, что произошло вчера:
- Губернатор Новосибирской области Андрей Травников расширил список сфер, которым скоро разрешат работать — проверьте свою. Парикмахерские и СТО, например, могут открыться прямо сейчас — публикуем новые постановления губернатора, чтобы вы изучили. Мы выбрали несколько мнений о последнем решении власти региона — люди разделились на два лагеря;
- В городе зарегистрировали 7 новых случаев заболевания;
- Новосибирцам запретили охотиться этой весной из-за коронавируса;
- В Новосибирске строят новый медцентр для борьбы с коронавирусом — смотрите, как он выглядит с высоты;
- Новосибирцы потребовали у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в рамках соблюдения режима самоизоляции запретить людям собираться в храмах, чтобы исключить угрозу массового заражения. Для этого они создали петицию.
Что ещё важного произошло можно посмотреть тут.
Всем доброе утро! Начинаем следить за тем, как город переживает коронавирус, вместе. Если вы заметили что-то интересное, присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 913 771 36 18.