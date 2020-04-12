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Новосибирск воскрес: хроника коронавируса в городе (онлайн)

Следим за ситуацией с коронавирусом в городе в нашей онлайн-трансляции

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Наблюдаем, как город реагирует на послабление режима самоизоляции

Наблюдаем, как город реагирует на послабление режима самоизоляции

Вчера, 11 апреля, в городе зарегистрировали 7 новых случаев коронавируса. Тем не менее, губернатор области решил ослабить режим самоизоляции. С понедельника на работу смогут выйти сотрудники многих сфер — полный список можно посмотреть тут.

Мы продолжаем следить за тем, как город переживает коронавирус. Как новосибирцы отреагируют на послабление? Выйдут ли горожане гулять на набережную? Подтвердятся ли новые случаи заболевания?

Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 913 771 36 18.

Маша Вьюн

Пока давайте вспомним, что произошло вчера:

  • Новосибирцам запретили охотиться этой весной из-за коронавируса;
  • В Новосибирске строят новый медцентр для борьбы с коронавирусом — смотрите, как он выглядит с высоты;
  • Новосибирцы потребовали у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в рамках соблюдения режима самоизоляции запретить людям собираться в храмах, чтобы исключить угрозу массового заражения. Для этого они создали петицию.

Что ещё важного произошло можно посмотреть тут.

Маша Вьюн

Всем доброе утро! Начинаем следить за тем, как город переживает коронавирус, вместе. Если вы заметили что-то интересное, присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 913 771 36 18.

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коронавирус в НовосибирскеCOVID-19
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