Новосибирск воскрес: хроника коронавируса в городе (онлайн)

Вчера, 11 апреля, в городе зарегистрировали 7 новых случаев коронавируса. Тем не менее, губернатор области решил ослабить режим самоизоляции. С понедельника на работу смогут выйти сотрудники многих сфер — полный список можно посмотреть тут.

Мы продолжаем следить за тем, как город переживает коронавирус. Как новосибирцы отреагируют на послабление? Выйдут ли горожане гулять на набережную? Подтвердятся ли новые случаи заболевания?

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