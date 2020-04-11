В субботу, 11 апреля, оперативный штаб Новосибирской области сообщил о семи новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, среди заболевших — пять женщин и двое мужчин. Три случая завозные — люди были в Москве, Сочи и Краснодаре. Ещё три — контактировавшие с заболевшими, и один случай — женщина, которая никуда не выезжала и не контактировала с ранее выявленными пациентами.
Таким образом, в регионе 28 подтверждённых случаев COVID-19, 10 пациентов выздоровели (двое из них — сегодня).
Рассказываем, что ещё интересного произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- За сутки в России еще 1667 человек заразились коронавирусом.
- В Ненецком автономном округе подтвержден первый случай заражения коронавирусом. В России осталось только два региона, где нет коронавируса.
- Губернатор Новосибирской области Андрей Травников расширил список сфер, которым скоро разрешат работать — проверьте свою. Парикмахерские и СТО, например, могут открыться прямо сейчас — публикуем новые постановления губернатора, чтобы вы изучили. Мы выбрали несколько мнений о последнем решении власти региона — люди разделились на два лагеря.
- Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов из НГУ прочитал вторую лекцию о причинах и путях возникновения коронавируса. Он считает, что нужно усилить и расширить выявление инфицированных контактных лиц.
- Новосибирцам запретили охотиться этой весной из-за коронавируса.
- В Новосибирске строят новый медцентр для борьбы с коронавирусом — смотрите, как он выглядит с высоты.
- Ещё один рейс с туристами прилетит в Новосибирск из Таиланда во вторник.
- Новосибирцы потребовали у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в рамках соблюдения режима самоизоляции запретить людям собираться в храмах, чтобы исключить угрозу массового заражения. Для этого они создали петицию.
- Шенгенскую зону могут закрыть до осени из-за коронавируса.
- От неутешительных новостей про коронавирус иногда становится не по себе. Зато наш авторедактор перечислил и положительные моменты в период эпидемии.
- В прямом эфире нашего Instagram бывшая сибирячка Татьяна Васильева-Лаллджи рассказала, как карантин из-за коронавируса проходит на острове Маврикии в Индийском океане.
- А здесь наши коллеги ответили читателям на вопросы о том, как долго с нами пандемия и как жить дальше.
- В нашей подборке мы показали, чем занимаются новосибирцы на изоляции и какие способы развлечь себя находят.
НГС продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что происходит в Новосибирске.