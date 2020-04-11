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Сейчас в регионе 28 официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом

Сейчас в регионе 28 официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом

В субботу, 11 апреля, оперативный штаб Новосибирской области сообщил о семи новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, среди заболевших — пять женщин и двое мужчин. Три случая завозные — люди были в Москве, Сочи и Краснодаре. Ещё три — контактировавшие с заболевшими, и один случай — женщина, которая никуда не выезжала и не контактировала с ранее выявленными пациентами.

Таким образом, в регионе 28 подтверждённых случаев COVID-19, 10 пациентов выздоровели (двое из них — сегодня).

Рассказываем, что ещё интересного произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.


НГС продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что происходит в Новосибирске.

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коронавирус в Новосибирске
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