В субботу, 11 апреля, оперативный штаб Новосибирской области сообщил о семи новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, среди заболевших — пять женщин и двое мужчин. Три случая завозные — люди были в Москве, Сочи и Краснодаре. Ещё три — контактировавшие с заболевшими, и один случай — женщина, которая никуда не выезжала и не контактировала с ранее выявленными пациентами.

Таким образом, в регионе 28 подтверждённых случаев COVID-19, 10 пациентов выздоровели (двое из них — сегодня).



Рассказываем, что ещё интересного произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

