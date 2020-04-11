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Медики провели 1,18 миллиона тестов на коронавирус

Медики провели 1,18 миллиона тестов на коронавирус

Пациенты, которые вылечиваются от инфекции, вызванной новым типом коронавируса, могут оставаться заразными для окружающих на срок до пяти недель. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре Александр Семенов. По словам ученого, чем дольше человек находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду. Происходить это может даже после того, как исчезнут клинические признаки болезни.

Семенов также отметил исследование китайских ученых, в котором говорится, что в 20–25% случаев происходило заражение смешанной инфекцией — сезонным гриппом и коронавирусом.

С подозрением на COVID-19 в России остаются 159 тысяч человек, медики уже сделали 1,18 миллиона тестов — сообщал утром Роспотребнадзор. В Москве, где наиболее серьезная ситуация с количеством зараженных, поступило указание проводить тестирование как можно быстрее, в течение 24 часов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это позволит выиграть время для назначения правильного лечения.

Ранее Минздрав обновил методические рекомендации по диагностике и лечению коронавируса, указав симптомы и вероятность их появления. Так, в 90% случаев у пациентов высокая температура, в 80% — сухой кашель. Половина чувствуют утомление и одышку.

По последним данным, в России 13,5 тысячи зараженных коронавирусом. За минувшие сутки подтверждено 1667 случаев. 1045 человек вылечились, 106 спасти не удалось.

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коронавируспандемияРоспотребнадзор
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