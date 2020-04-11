Шенгенскую зону могут закрыть до осени из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что из-за пандемии коронавируса в мире границы в Европу будут закрыты до сентября. Об этом пишет ТАСС. Намерение политик объяснил разницей в том, как эпидемия протекает в разных странах: США только подходят к пику, а Азия не исключает второй волны.

Макрон отметил, что закрытие Шенгенской зоны повлияет на восстановление экономики.

Внешние границы Европы закрыты с 17 марта на 30 дней. Запрещены любые поездки, кроме неотложных; под исключение попадают дипломаты, медики и другие специалисты, занимающиеся борьбой с коронавирусом. Ранее Еврокомиссия порекомендовала продлить ограничения внутри Шенгенской зоны до 15 мая.