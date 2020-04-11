Сегодня, 11 апреля, стало известно, что посольство РФ в Таиланде сообщило о еще одном рейсе авиакомпании S7 5702 из Бангкока в Новосибирск, который запланирован на вторник, 14 апреля. Информацию об этом разместило на своей странице в Facebook диппредставительство.

В ведомстве гражданам России, которые планируют вернуться домой, напомнили, что им необходимо сделать перед отправкой в аэропорт Бангкока:

— Посольством под каждый рейс подготовлено специальное письмо, которое нужно распечатать (наиболее предпочтительный вариант), вписать свои имя и фамилию, а также номер заграничного паспорта, либо загрузить на ваше мобильное устройство и при необходимости предъявлять властям по ходу вашего следования в аэропорт Суванапум.